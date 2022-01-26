IU揭秘「颁奖礼迷路之谜」：这次我真的没有迷路，太委屈了～～

「我是谁？我在哪儿？我在干嘛？」 IU似乎又迷路了！

粉丝们肯定都知道wuli IU就是一个路痴，不是在迷路，就是在迷路的路上，因此身边的保镖大叔还身兼引导功能，时不时帮助IU找对方向。这一次IU就公开揭露了「颁奖礼迷路之谜」，直呼「我真的太委屈了」。第36届Golden Disc Awards上，大家发现她拿了大赏之后，傻傻地站在成始璟、李多熙和李升基身后，站了好一会才悄悄地离开。



节目组调侃了一句「是不是又迷路了」，IU解释说：「真的没有，我太委屈了。他们让我在那里站一会，拿了奖之后要站在MC身后，所以我才站在那里没动，但我的位置太奇怪了，我就疑惑地看了一下旁边，然后他们又说就站在那里别动。」





对工作认真、负责、专注的IU其实是经过她本人认证的超级大路痴，不仅是路痴，还是个方向痴。 有一次在《认识的哥哥》IU、李准基嘉宾特辑中，IU就自爆：「分不清左右，虽然已经住在现在的房子三年了，但是一出电梯还是会彷徨该走哪边」。



而IU非常出名的一次迷路事件就是演出途中，她想要走进观众席和歌迷互动，没想到一个转弯就找不到准确方向，马上被经验丰富的保镖大叔一把「搬」回正轨。



「贴心」的粉丝们甚至还特意做了「IU迷路合集」，女神怎么能这么可爱！



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