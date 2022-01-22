《那年，我们的夏天》取景地大汇总！「雄延秀」两家距离超近，还有美术馆、博物馆等文青热门打卡地（一）

《那年，我们的夏天》大部份取景地在首尔和水原华城、全州韩屋村，小编爆肝整理了21个主要拍摄地、分成三篇跟大家分享，将来去韩国旅游打卡时一定用得到！

《那年，我们的夏天》在韩国tvN电视台和Netflix同步播出，从10年前纯真的青春感性到10年后重聚时纤细温柔的心路变化，两位主角的每一步都让人感动和共鸣不已。下周就要迎来大结局，拜托小雄和延秀一定要幸福地在一起！



剧中有很多外景都非常美丽，让人非常想前往打卡和感受雄延秀带给大家的美好回忆，就跟著小编一起来看都是在哪里吧！

1. 崔雄、延秀、志雄的高中拍摄於首尔中央高中（중앙고등학교），《鬼怪》里池恩晫的学校、《喜欢的话请响铃》大部份主角的学校也都是在这里取景。 建立於1908年，是超过百年历史的男子学校。

地址：首尔市钟路区昌德宫路164（서울 종로구 창덕궁길 164）



2. 崔雄家外景拍摄於京畿道水原市一家叫做「行宫Party」（행궁파티）的咖啡厅，不过已经从2021年2月开始歇业。 原本是整片白色外墙，一楼的红色砖墙是拍剧时搭建，现在已经恢复原样。 位於水原华城西门城墙外，附近有不少韩屋咖啡厅和餐厅、可爱的小店，有北村和全州的影子，非常适合散步。

地址：京畿道水原市八达区华西门路31巷22号（경기도 수원시 팔다구 화서문로31번길 22）



3. 延秀家外景也是在水原市，拍摄於华城东侧城郭外的「池洞壁画村」（지동 벽화마을），tvN综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》也曾在2019年来此取景。 这个小村落在北韩正祖建造水原华城时就存在，因为当时有一个很大的莲池而得名。 韩战时有很多人避难来此，沿著坡道盖起一座月亮村。

延秀家门口位於池洞壁画村的小巷中，在Naver地图的街景中都看不到，寻找时可以用「池洞超市」（지동슈퍼）定位，从超市左边小巷进去往右转即可。 离崔雄家1.7km，步行27分钟既可到达。



延秀家取景地：京畿道水原市八达区苍龙门路75（경기도 수원시 팔달구 창룡문로 75）

池洞超市：京畿道水原市八达区苍龙门路75繁体135-경기도 수원시 팔달구 창룡문로 75繁体136-



4. 延秀在城墙上一边走一边拍纪录片这段拍摄於水原华城，位置在苍龙门（창룡문）往南接近「东一雉」（동일치），也很靠近池洞壁画村。

地址：京畿道水原市八达区南水洞153 水原华城东一雉（경기 수원시 팔시 팔시 팔기 수원시 팔시 팔구 남수동 153 수원화성동일치）



5. 小雄逃跑后坐在长椅上思考的地方是水原华城东炮楼附近，延秀则是东二炮楼附近，其实只相距430m，走路6分钟就到了。 背景里共同出现的建筑物是水原第一教会。

地址：京畿道水原市八达区南水洞153 水原华城东炮楼（경기 수원시 팔달구 남수동 153 수원화성 동포루）



6. 小雄捡拾延秀掉落的红枣、后来和延秀牵手散步的路段位於水原传统文化馆（수원 전통문화관）西侧。

地址：京畿道水原市八达区长安洞 18（경기 수원시 팔달구 장안동 18-11）





7. 雄延秀初吻的地方是「乌山支石墓公园」（오산 고인돌공원），有宽阔的草坪和幽静的小路，是乌山市名所之一，很多人都会周末来这里遛宠物和遛小孩XD

地址：京畿道乌山市树木园路449（경기 오산시 수목원로 449）





下一篇继续分享「小雄同在」韩屋一条街、崔雄「胆战心惊一日游」等取景地！

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