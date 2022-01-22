《文明特急》节目组找到2012年刘在锡&李光洙《Running Man》里秘密恋爱摸手的证据！光洙回应超无奈

刘李兄弟真的太让人想念了～！小编很常看《Running Man》都没发现两人的这个小动作耶。XDDD

全新电影《海贼：鬼怪的旗帜》的三位主演姜河那、韩孝周与李光洙，携手出演《文明特急》宣传，节目上也聊了不少有趣的故事。



开场没多久，主持人 Jaejae 就公开了李光洙和刘在锡在《Running Man》秘密恋爱的照片，节目上刘在锡偷偷搓李光洙的手，当下光洙也默默回应，影片的标题就写著地下恋情(!?)。



光洙看完片段立刻附和说：「在锡哥特别喜欢这样，是我们之间经常开的小玩笑。」主持人恍然大悟表示明白，所以光洙才会如此坦然接受：「就像两人真的在谈恋爱似的。」



光洙傻眼表示：「我怎么可能跟在锡哥谈地下恋情呢？！」夸张的反应让现场的众人忍不住大笑。



主持人再接著问：「想听你的解释。」

李光洙回应：「有解释的必要吗？？？」

主持人：「怎么了？大家也有可能会误会啊！」

李光洙：「不是，谁看了都知道不可能啊！」

主持人：「不是喔，那画面是任谁看了都会误会的情况喔，我们当然要听解释啊。」



最后，光洙终於郑重地对镜头表示：「绝对没有！」

主持人：「好的～，就这样爽快地解释清楚了！」



主持人的逼问环节，真的太好笑了啦～～～！XDDDD

节目期间，三位主演还分享了许多有趣的小故事，有兴趣的人可以回看这一期节目喔！



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