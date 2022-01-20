《单身即地狱》宋智雅穿校服上节目也被骂惨：带坏未成年人怎么办！不受负面消息影响《认识的哥哥》《全知干预视角》无删减播出

因为Netflix恋爱综艺秀《单身即地狱》爆红的宋智雅Freezia日前频频登上热搜，这次则是因为一件校服引爆了部份韩国网友的不满。

自从亮相《单身即地狱》这档节目后，宋智雅算是尝到了人红是非多的滋味，先是节目里和SNS上出现仿冒大牌货而遭到全网斥责，逼得她不得不道歉。 这档事情还未完全平息，又被网友们指责「物化女性」，原因就是一身校服Look。

13日，宋智雅参加了热门综艺《认识的哥哥》的录制，该节目的一大看点就是明星们穿著校服亮相，作为嘉宾的宋智雅也不例外。 穿衣打扮偏性感甜辣风的宋智雅将紧身衬衫收短，正好露出紧实的腹肌，配上高腰短裙和及膝长靴登场，好身材一览无余，很符合她自身的穿衣风格。



没想到这身衣服也引发了部份网友的不满，他们觉得宋智雅怎么可以把校服穿得如此性感，很容易让人把学生、制服与性联想在一起，不只是把学生制服性商品化，还物化了女性，让人感到不适，有可能带坏未成年人。另一边自然是部份网友的支持，表示爱豆打歌服里也会有学生制服Look，为何宋智雅就不能穿？ 且她只是露了腹肌而已，根本没有露胸。

其实宋智雅最近的综艺资源好到爆，参与了《认识的哥哥》和《全知干预视角》的录制，虽然节目开播之前爆出负面消息，但两档节目都表示宋智雅出演的部份将不做任何剪辑如期播出。



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