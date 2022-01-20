《單身即地獄》宋智雅穿校服上節目也被罵慘：帶壞未成年人怎麼辦！不受負面消息影響《認識的哥哥》《全知干預視角》無刪減播出

因為Netflix戀愛綜藝秀《單身即地獄》爆紅的宋智雅Freezia日前頻頻登上熱搜，這次則是因為一件校服引爆了部份韓國網友的不滿。

自從亮相《單身即地獄》這檔節目後，宋智雅算是嘗到了人紅是非多的滋味，先是節目裡和SNS上出現仿冒大牌貨而遭到全網斥責，逼得她不得不道歉。 這檔事情還未完全平息，又被網友們指責「物化女性」，原因就是一身校服Look。

13日，宋智雅參加了熱門綜藝《認識的哥哥》的錄製，該節目的一大看點就是明星們穿著校服亮相，作為嘉賓的宋智雅也不例外。 穿衣打扮偏性感甜辣風的宋智雅將緊身襯衫收短，正好露出緊實的腹肌，配上高腰短裙和及膝長靴登場，好身材一覽無餘，很符合她自身的穿衣風格。



沒想到這身衣服也引發了部份網友的不滿，他們覺得宋智雅怎麼可以把校服穿得如此性感，很容易讓人把學生、制服與性聯想在一起，不只是把學生制服性商品化，還物化了女性，讓人感到不適，有可能帶壞未成年人。另一邊自然是部份網友的支持，表示愛豆打歌服裡也會有學生制服Look，為何宋智雅就不能穿？ 且她只是露了腹肌而已，根本沒有露胸。

其實宋智雅最近的綜藝資源好到爆，參與了《認識的哥哥》和《全知干預視角》的錄製，雖然節目開播之前爆出負面消息，但兩檔節目都表示宋智雅出演的部份將不做任何剪輯如期播出。



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