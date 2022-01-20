「韩国爆火的苏子叶争论」2PM李俊昊的回答是令人已经开始羡慕他未来的女友了，一定超有安全感♥

李俊昊的分寸感会让未来的女友超有安全感吧。

姐妹们，你们有没有遇到这样的情况。打个比方，和闺蜜一起吃饭时，闺蜜夹起一块排骨，非常不巧的是两块排骨粘在了一起，你正准备伸筷子帮忙取下另一块时，却发现你男友比你更快一步下手了，你会不会生气？ （此处，排骨可以换成任何一道菜...）

在韩国最常在夫妻、情侣之间引发此类问题的一道菜就是「苏子叶」，腌苏子叶几乎每一片都是黏在一起的，吃的时候就需要动手或者他人帮忙按住另一片。3年前播出的综艺《同床异梦2》中，参演嘉宾卢士燕就爆料过老公在聚餐时居然用筷子帮后辈按住苏子叶，另她十分恼火，俗称「苏子叶争论」。



最近这个话题再次成为焦点，是因为有很多粉丝好奇自家本命的态度，於是很多人就在网路上提问。而人气剧《衣袖红镶边》男主角「祘王」李俊昊在接受电视剧采访时，也被问到这个问题，记者为了让他清晰了解内容，还以德仁和与之青梅竹马的洪德老为例，听完之后李俊昊很果断地表示：「为什么要帮忙，我完全不理解，苏子叶黏得那么紧，肯定不能帮忙啊，若是年糕或者泡菜的话也就算了，苏子叶绝！对！不！行！」最后李俊昊又一次正色地回答道：「我又想了一下，苏子叶绝对不行！」



在大部份韩国人的心里，用筷子帮忙取下黏住的苏子叶算亲密的行为，默认是夫妻、情侣、家人之间才可以有的、与外人区分开来的行为。而李俊昊的回答也反映出了他在亲密关系中很有分寸感。

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