[剧雷]《那年，我们的夏天》延秀展现「友善形象」吓坏崔雄，率伊对年下男恩浩刮目相看（EP.13-14）

只剩最后两集了，延秀和崔雄都在用各自的方式努力避免再次分手，拜托一定要把心结解开、幸福美满地在一起啊！

EP.13：Love Actually

延秀担心复合后再像以前一样分手，决心以新的面貌和崔雄交往，即使衣服被崔雄不小心弄脏也忍住不生气，还刻意制造浪漫瞬间，反而让崔雄吓了一跳。 崔雄表示就是喜欢唠叨的她，唯一的要求就是她的唠叨不重样，让延秀心里乐开了花。



延秀去电视台找志雄吃饭，发现他不肯看她，但仍然没发现志雄暗恋她。 NJ接受采访时公开回应了绯闻：她和崔雄只是互相的粉丝，不是恋人。 但半夜找来崔雄家门口说，如果哪天崔雄分手了一定要告诉她。

率伊原本不考虑年下男，这天和一位很无聊的男士相亲之后，发现恩浩在店里帮她干活，突然对这个弟弟刮目相看，决定给他煮好吃的扇贝汤，还要清空烧酒库存XD



EP.14：人生真美丽

五年前那次分手后，延秀在电话里忍著泪水告诉崔雄分手的原因，但崔雄因为喝醉了没有听清，并且因为再次被抛弃而讨厌自己。 这次趁延秀和公司同事聚餐，崔雄一个人去见延秀的奶奶，从她的言语中察觉到那次分手可能跟经济状况有关。





聚餐结束后延秀告诉崔雄其实不介意他来接自己，这时崔雄出现在延秀身后，叮嘱她不管有什么事都要告诉他，他会一直等她说出分手的原因，并且不会让必须分手的情况再次发生。



延秀在奶奶的衣服口袋里发现养老院的宣传册，害怕奶奶离她而去。 与此同时崔雄在思考是否要留学深造。

【下集预告】

崔雄给延秀戴上项炼，说是「给猫猫脖子挂上铃铛」，一整天都在家里玩耍、幸福之情溢於言表。 崔雄举办夜间画展，努亚嘲讽他这样只会一无所获。 延秀奶奶住院，延秀在崔雄面前流下泪水：「每次这样幸福的时候都会感到不安。 」



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻