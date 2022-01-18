「决定和他共度余生」T-ara前成员朴昭妍♥年下9岁足球员热恋三年，将於11月结婚！

T-ara前成员朴昭妍（87年生）和韩国足球员Cho Yu Min（96年生）结婚！

18日韩媒报导，两人在2019年通过熟人介绍开始培养感情，恋爱三年后决定结婚，婚礼将於足球赛季结束的11月举办。随后昭妍所属经纪公司回应报导属实，昭妍也通过IG长文回应。

「关於先通过新闻传达的消息，想亲自告诉粉丝们，所以写下这篇文章。 从2009年7月第一次面对粉丝们，12年来至今一直非常感激，另一方面也心怀歉意地和粉丝们一路走过来。 这样的我告知各位结婚消息的今天这一天不知不觉到来了。 出道至今总是苦恼於展示美好面貌给粉丝们，对这样的我来说这样的变化陌生又激动。」



「一如既往支持相信艺人昭妍和常人朴昭妍，每当我疲惫时让我不要放弃继续挑战，一直支持我，对我亲爱的父母也是真心又努力，我决定和这样的他共度余生了。 今后会努力以更加成熟稳定的我，以好音乐和多样活动回报粉丝们，成为一直和粉丝们一起的昭妍。 希望大家多多支持和祝福，谢谢大家。」帖文下有不少艺人留言祝福。



另外，昭妍在2009年作为T-ara主唱出道，於2017年合约期满退团。 Cho Yu Min选手2018年在水原FC出道，赛绩优异。

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