「決定和他共度餘生」T-ara前成員朴昭妍♥年下9歲足球員熱戀三年，將於11月結婚！

T-ara前成員朴昭妍（87年生）和韓國足球員Cho Yu Min（96年生）結婚！

18日韓媒報導，兩人在2019年通過熟人介紹開始培養感情，戀愛三年後決定結婚，婚禮將於足球賽季結束的11月舉辦。隨後昭妍所屬經紀公司回應報導屬實，昭妍也通過IG長文回應。

「關於先通過新聞傳達的消息，想親自告訴粉絲們，所以寫下這篇文章。 從2009年7月第一次面對粉絲們，12年來至今一直非常感激，另一方面也心懷歉意地和粉絲們一路走過來。 這樣的我告知各位結婚消息的今天這一天不知不覺到來了。 出道至今總是苦惱於展示美好面貌給粉絲們，對這樣的我來說這樣的變化陌生又激動。」



「一如既往支持相信藝人昭妍和常人朴昭妍，每當我疲憊時讓我不要放棄繼續挑戰，一直支持我，對我親愛的父母也是真心又努力，我決定和這樣的他共度餘生了。 今後會努力以更加成熟穩定的我，以好音樂和多樣活動回報粉絲們，成為一直和粉絲們一起的昭妍。 希望大家多多支持和祝福，謝謝大家。」帖文下有不少藝人留言祝福。



另外，昭妍在2009年作為T-ara主唱出道，於2017年合約期滿退團。 Cho Yu Min選手2018年在水原FC出道，賽績優異。

Whilte@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞