颜值最高、腿最长、最爱吵架的一群阴间使者来了！新剧《明天》金喜善、路云、李洙赫台词排练照公开

「我们是一群努力救人的阴间使者」这个题材跟演员阵容，真的是让人太期待了！！！TOP 金喜善 和 路云、李洙赫 两位大帅哥。（大拇指）

MBC 金土时段又一强档力作！由金喜善、路云、李洙赫这群大长腿主演的人气漫改剧《明天》，公开了台词排练的现场照，演员们100%同步了漫画角色，生动的演技让现场气氛相当活络。



《明天》以阴间垄断企业「走马灯」为背景，讲述因自我了断的人数过多导致地狱超载，阴间成立了「危机管理小组」派阴间使者来到人间、努力挽救试图轻生人们的温情故事。



制作组表示：「从首次台词排练开始，金喜善、路云、李洙赫、尹志温等人就表现了出色的消化力和化学反应，都在团队的期待之上。剧中为了救人而出动的阴间使者们，那些过程将会传达充满温度的笑容、与触及人心的感动，敬请期待。」原作中几人是非常爱斗嘴吵架，估计会出现很有趣的互动。



▼准备就业却事事不顺的崔俊雄（路云 饰），因事故意外陷入昏迷状态，



▼与正在执行特别任务的阴间使者具莲（金喜善 饰）和林龙九（尹志温 饰）相遇，而半人半魂的崔俊雄也在随后加入了他们，成为危机管理组的忙内。



▼李洙赫则饰演负责引导死者的管理组组长「朴重吉」，原则主义者，与危机管理组组长「具莲」是争锋相对的关系。



《明天》将接档《Tracer》预计在3月份播出。

▼1月19日官方公开了演员们台词排练的现场影片：



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