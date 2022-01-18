与徐玄主演《解禁男女》的「全能鲜肉」李浚荣表情享受超带感，粉丝跪求：请让他大爆红一次吧！！

看完预告的我表示：「连我都想被徐玄支配了！」不管是清纯派大转性的徐玄，还是化身成抖Ｍ的李浚荣，这部电影请务必大红大紫～！XDDD

身为这部网路漫画《解禁男女》的忠实粉丝，我必须要给剧组的美术人员一个大大的赞，海报跟预告真的都制作的太棒了！先是勾起网友的好奇心，再来是紫色系的配色简直是完美，忽然想起高中音乐老师说过的话：「喜欢紫色的人都是变态，像我就很喜欢。」



▼《解禁男女》前导预告：



绝对没有要攻击喜欢紫色的人，只是在色彩分析学上来说，紫色经常跟变态划上等号，心理层面与视觉冲击通常会有这一方面的联想，剧组的设计也让画面相当有共鸣感，更带了点八卦的色彩，预告也设计的很唯美又引人遐想，感觉真的很棒。



回归这部电影的剧情，Netflix 电影《解禁男女》是讲述外表看似完美却有著独特性癖的智厚（李浚荣 饰），与得知他秘密的宣传组同事智宥（徐玄 饰）之间，职场上心惊胆战的搞笑罗曼史。



其中，少女时代的清纯忙内徐玄直接尺度大开，这次饰演了菜鸟级别的「支配者」，因为意外发现了男主的秘密，成为了「临时的主人」、「S」、「女王」的宣传组职员－智宥（智友）。



而男主角李浚荣在预告里出众的「享受」表情演技，也是一瞬间让网友相当有共鸣，他饰演宣传组的完美代理－智厚，有著不能告诉别人的「M属性」、老手级别的「臣服者」，聪明如他却一直没遇上命运的主人，却意外遇见了智宥。



网友留言：「男主眼镜加衬衫完全就是我的菜」、「这部漫画超好看，选角也很棒！」、「男主一脸享受的表情让我更加期待」、「漫画都用愉快又可爱的方式来描述，很引发共鸣，期待真人版」、「徐玄使坏？那还不看爆」、「连我都想被徐玄支配了！」、「没想到可以在韩国公开看到这样的题材，太好了」、「李浚荣真的是个人才，希望这部电影可以让他大爆红」

大家是否也很期待这部电影呢？



早前李浚荣也主演过多部戏剧《千万别跟那个男人交往》（拜托不要见那个男人）、《Imitation》（模仿）、《成为你的夜晚》等作品，虽然在演技方面表现稳定优秀，但成绩一直不温不火，事实上他能歌善舞又会演，是个全能型人才，许多有在关注他的粉丝，也期待他能透过这个作品引发话题。

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