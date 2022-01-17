《雪降花》EP.11大家期待已久的这一幕终於来临，丁海寅&Jisoo终於甜了一回！让剧迷兴奋得睡不著觉

（雷）就是你想的那件事！可能因为虐太久了，昨晚 EP.11 的结尾真的是甜到没话说，BEST！！！

JTBC 复古风韩剧《雪降花》在上周末播出了 EP.10-11，话不罗嗦直接进入关键内容的剧透模式。



皮舍监（尹世雅 饰）在李康武组长（张胜祖 饰）面前，大肆批评安企部，宣泄心中满满的恨意，自己也被迫害过，诉说著他们把无辜之人逼成间谍，害死不少无罪的人。



另外，桂芬玉（金惠奫 饰）站到了另一边的阵线，帮忙管理人质，瞬间成为掌权人之一，一举报复了以前看不起她的学生们。



但很快地林守护（丁海寅 饰）再次掌控住局面，并表示会努力让大家都活著出去，却也得知了自己将被长官牺牲，只不过是个随时会被国家抛弃的棋子，心情十分复杂。



殷英路（Jisoo 饰）拿著热咖啡安慰守护，示范喝一口咖啡就能抹去记忆，她边喝边删除了在唱片行出糗的事，再忘记守护不联络她时，她生气的事，守护也被她可爱的举动给逗笑，守护喝了一口表示想忘记拿枪指著英路的记忆，英路也喝了一口说她会忘记。



EP.11的最后，守护握著英路的手说：「那么… 也抹掉这段记忆吧。」随后便亲吻了英路，而且是一次吻两下！！！



不晓得昨晚追直播的大加，是不是心情相当激动呢～～～，两人终於甜了一回，感动～！TAT

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