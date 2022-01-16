[有片]当年播出后在韩国各大论坛反响爆炸的电视剧名场面TOP 2！现在看来也令人心跳不已

除了PO主提到的这两个，网友补充的另外几个韩剧名场面也都很经典！

近日有韩国网友分享了一篇贴文「播出后各大网路论坛都炸了的电视剧场面2 TOP」，勾起不少人的美好回忆~第一个是《鬼怪》里金侊和阴间使者一起出动营救鬼怪新娘这一幕！金高银饰演的鬼怪新娘被坏人绑架、陷入危险，这时路灯突然逐个熄灭和爆裂，孔刘和李栋旭饰在车灯照亮的迷雾中款款走来，搭配OST《Round and Round》里Heize空灵的歌声，真的不管何时回顾都震撼到起鸡皮疙瘩！



这场戏是第2集的ending，不仅让第3集收视率直接暴增4.6倍，更引起无数网友模仿：



另一个就是《请回答1988》里德善和狗焕躲进巷子事件~修学旅行时为了躲避教导主任一起藏在小巷子里，当德善把头靠在他胸口，一向只把德善当朋友看待的正焕突然出现心理和生理的双重反应，两人察觉到这一点后同时陷入尴尬XD



因为《请回答1988》播出过程中大家一直在猜老公，这场戏对於误导观众猜错方向可谓是大大的功臣：



留言区还有人补充了另外几个播出后引起剧烈讨论的名场面，包括《SKY Castle》第一集结尾英才妈妈用枪抵住下巴、慧娜坠楼：





《太阳的后裔》宋仲基走下直升机与宋慧乔重逢：



《The Penthouse》金素妍雨夜弹钢琴：



大家觉得哪一个是你心中最为震撼的名场面呢？ 欢迎补充和讨论！

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