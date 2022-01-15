金南佶《读取恶心的人们》开场果真冲击十足！坠湖惊见恐怖画面，案件19禁呈现

SBS全新金土剧、由金南佶与陈善圭主演的《读取恶心的人们》（台译：读懂恶之心的人们）昨晚19禁惊悚开播，播出后评价不俗，全韩AGB收视率落在6.2%，首都圈6.4%。

播出过后，许多网友在网路上评价「让人很投入」、「很有意思」、「像看了场电影」、「喜欢《Signal信号》的应该会喜欢」、「赫然发觉时间过好快……投入感」、「从主演到配角都演得很好」……等等。另外，不少人称赞金南佶很帅，无论是脸还是声音都让人移不开目光。

（以下剧透）



‎《读取恶心的人们》官方在昨日首播前，就预告了会有「冲击性开场」，果真没错。宋河英（金南佶 饰）小时候曾意外坠湖，掉进湖里竟和「红衣女子」对视……年纪小小的宋河英见到尸体却不见害怕，倒是起了怜悯之心为那名女子感到不舍。



长大成为刑警的宋河英在东部警署服务，署里有个棘手案件始终无法破案，是连续性侵杀人案，凶手被称为「红帽子」。红帽子案尚未侦破，又出现了一桩杀人案，特点是凶手会在犯案过后脱光受害女子的衣物。



女子的男友方基勋（吴京洙 饰）被宋河英直属科长（郑满植 饰）一口咬定为凶手，但宋河英却保持怀疑态度。宋河英想找点蛛丝马迹却空手而归，方基勋被判刑。另一边红帽子案有人（梁龙哲，高建韩 饰）承认且被捕，不过一年后又出现另个红帽子（吴承勋 饰），究竟是模仿犯案，还是从头到尾就是后者红帽子所为？



在宋河英努力想找出什么的过程中，中部警署鉴识科长国荣秀（陈善圭 饰）看上了他的才华，递出了《心灵猎人》一书想延揽他共同组织犯罪分析组，用犯罪侧写分析凶手的行为来逮人。



尾声有后记，宋河英童年遭遇的事件确实是他侧写师之路的重要启蒙。他小时候的精神科医师这么说：「河英并不是感受不到感情，而是感受得比任何人都强烈。」



下集预告，宋河英要到监狱探访梁龙哲，欲从他身上推测现正逍遥法外的随机杀人案凶手心理。



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