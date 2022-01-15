金泛《Ghost Doctor》VS《花样男子，流星花园》13年过去丝毫不变的颜值！网友感叹：老得只有我自己

2009年韩版流星花园《花样男子》推出时，大家是几岁呢？时间真的过得好快啊～。（金泛根本就回春了!!!）

最近与 Rain（郑智薰）主演奇幻韩剧《Ghost Doctor》而回归小萤幕的金泛，十几年过去丝毫不变的帅气颜值引发了网友关注。



金泛在2009年成为校园青春韩剧《花样男子》的F4之一，当时饰演的苏易正（漫画原型是西门总二郎）人气也相当的旺，圆圆的大眼睛，笑起来非常甜～，也有著贵公子的高端气质。



最近期的热门作品，就是2020年底与李栋旭合作了韩剧《九尾狐传》，剧中饰演一对九尾狐兄弟，两位都拥有魅惑人的气质，选角相当成功！引起了很不错的话题性，目前也确定要制作第二季。



感觉露出额头，会看起来比较成熟！



而在2022年1月3日起开播的《Ghost Doctor》中，饰演帅气又充满热情的住院医师－高胜卓，网友也惊讶地发现，他跟当年在《花样男子》时的面貌，几乎没什么改变，依旧是年轻帅气，拥有稚嫩的脸蛋，搭配上微卷的发型，就更加可爱减龄了。



小编是觉得看起来一样很年轻，真的几乎没什么改变，不过多了一点男人味～，大家觉得如何呢？



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