[有雷]《花开时想月》惠利泪眼汪汪告别俞承豪「数到十你再走」下周将俞承豪终於展开粉红攻势（EP7－8）

[有雷]《花开时想月》惠利与俞承豪硬是不说出心意，看得大家好心急啊！随著俞承豪与父亲入住未来岳父兵判大人家中，与惠利的同居生活也告一段落了，听见监察即将成亲的消息，惠利也若有所失，加上自己私酿酒又担心耽误俞承豪的前途，决定忍痛挥别他。

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《花开时想月》中监察南岭（俞承豪饰）查案查到光州，在与恶人对峙时发现了熟悉的手臂伤痕记号，而危急时又被蒙面人所救，这次南岭认出了那双大眼睛，立即回到家却看见了穿著女装的露瑞（惠利饰），她也否认今日曾到光州，并且两人又不欢而散。



露瑞与光州酿酒人母子合作，将自酿的酒卖给麒麟阁，虽然能够获得高额报酬，但却必须自行冒险通过城门而不被查验。此时在门口偷听的兵判女儿韩爱珍（康美娜饰）被发现，为了保命而进行条件交换，偷偷盖了父亲兵判大人的印章，好让露瑞能够通过城门而将大量的酒运入城内。虽然惊险，露瑞一行人也总算闯关成功而获得了千两报酬。另外也要求露瑞帮她交付一封情书给她爱慕的玉公子（边佑锡饰）。



露瑞透过南岭转交那封情书，南岭与世子都以为是露瑞的心意，世子更是前往赴约，但发现眼前人是爱珍并非露瑞，他也向爱珍表明自己喜欢的是露瑞。露瑞受到麒麟阁邀约，希望长期供应私酿的酒，此时好友阿金也建议露瑞离开汉阳，可以享有财富并摆脱奴籍，露瑞犹豫不决，后来仍决定当面说明并告别南岭。



露瑞知道自己正在进行的酿酒事业，是违反禁酒令的，总有一天她会让南岭为难，加上南岭也已有婚约，於是她决定离开，露瑞对南岭说一切都很抱歉，没能对他坦白所有的事情，包含自己的感情。露瑞不自觉流下眼泪，因此转身并告诉南岭「你数到十再离开」，於是南岭站在原地让流著泪的露瑞就这样离开了现场。



露瑞又再度穿上男装闯关运酒入城，但上一次的通关书被发现笔迹与其他的文件不合，韩爱珍觉得这件事将波及到去偷父亲印章的自己，於是赶紧帮露瑞解围，拖住正在查验的官兵与父亲。此时南岭又再度遭遇危险，而露瑞又出现在现场救了他一命。下周的剧情即将正式开始粉红攻势，南岭与露瑞可以坦白彼此的心意吗？



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