崔宇植透露BTS V金泰亨和朴叙俊超期待《无间对决》！「我想让爸妈看看我穿西装的帅气程度！」

最新动作犯罪巨献《无间对决》集结《信徒》赵震雄、《那年，我们的夏天》崔宇植、《以吾之名》朴熹询、《冠军大叔》权律、《寄生上流》朴明勋等实力派演员，一同打造出精采绝伦的犯罪动作电影！1月14日即将在台上映。

《无间对决》故事叙述不遵守规则进行违法搜查行动的王牌刑警朴刚尹（赵震雄 饰），遭新进警察崔旻载（崔宇植 饰）监视后，引发一连串始料未及的警界风暴。崔宇植这次在《无间对决》中饰演讲求原则的新进警察「崔旻载」一角，究竟在他面对和自己截然不同的刑警后，内心是否会有所动摇、信念是否会产生变化，都是本作重要的看点。



在《无间对决》里赵震雄和崔宇植西装笔挺帅气办案的模样也引起讨论。崔宇植对此表示：「随著穿著打扮的不同，行为举止也会有所变化。很久没有穿西装演戏了，所以觉得很开心。一开始我所饰演的角色都穿著夹克、牛仔裤和球鞋，但从某个瞬间开始换上了皮鞋、穿著体面的西装，思考方式似乎也产生了很大的变化。很希望我母亲和父亲能快点看到《无间对决》，想让他们为我穿西装的模样打分数，我自己是很喜欢啦！」崔宇植还透露好友防弹少年团成员V金泰亨、朴叙俊都很期待《无间对决》上映，为他应援。



崔宇植出道以来一直带著柔弱的形象，甚至还常被粉丝冠上「病弱美」、「小鸡」等称号，近期上韩综《刘QUIZ ON THE BLOCK》宣传新戏时，甚至被在同家健身房运动的主持人刘在锡揶揄，直指崔宇植都不好好运动，只顾著和大家打招呼！崔宇植也在访谈时透露自己2022年的新目标，就是让体格变壮实，这并不是为了要获得肌肉男的称号，而是想诠释过去无法挑战的角色，想展现自己的独特魅力。



《无间对决》描述广域搜查队组长朴刚尹（赵震雄 饰），收取来源不明的巨额款项，住在豪宅、身穿高级西装，每天开著进口名车。然而，某天却遇见了一名讲求原则主义的新进警察崔旻载（崔宇植 饰）。朴刚尹揭开了自己独特的搜查方式，愈来愈亲近的两人在一起调查新型毒品案件的过程中，朴刚尹发现崔旻载是名负责监视自己的警察，而崔旻载也渐渐接近了隐藏在朴刚尹背后警察组织的秘密……《无间对决》1月14日即将在台上映。



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