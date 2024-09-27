【韩网热门】粉丝问SHINee Key可否用他的名字收快递

近日一名粉丝参加Key的签售会，分享了当时对话及Key的留言内容。

粉：我有一件事想请欧巴允许。

Key：嗯，什么事？

粉：我为了看SHINee而独自居住在首尔，听说收快递时用男生名字比较好，所以好几年都在用「金起范」这个名字。

Key：嗯呵呵

粉：所以想趁这次机会获得当事人的允许。

Key：哦允许允许，完全没问题。

粉：谢谢ᅲ

Key：反正全国不知道有多少金起范呢

粉：嘿嘿

随后，Key在签名里写了这样一句话：「希望至少能用名字来守护你^！ ❤」



그래서 지금이라도 당사자한테 허락을 좀 받을려고

어 받아받아 얼마든지 받아

고마워ㅠ

어차피 전국민중에 김기범 얼마나 많은데

ㅎㅋㅋㅋㅋㅋ



그리고 내려와서 보니까 이런 피에스 남겨둠..하 김기범 진짜 pic.twitter.com/rR6leWUozl — 오이오 (@o25_oeo) September 26, 2024

韩国网友评论：

1. 天呐，超级感动ᅲ

2. 这是求婚吧？ 太心动了

3. 明明是傲娇，对粉丝却那么温柔…

4. 前边对话部分还好，看到留言瞬间流下泪水ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ太温暖

5. Key不是简单的给出允许，而是精确理解了粉丝这样做的原因，共情能力很强

5. Key真的很温柔、很Sweet

6. 啊... 这种人才能当偶像

7. 我要报警，他根本是有罪

8. 非粉也被勾引了

9. 这样我会戒不掉你...

10. 一辈子都无法脱粉

11. 一边感动一边考虑把收件人名字换成金起范，我果然是T人...

12. 真心希望我家偶像的未来就是这样，完全是偶像界的独角兽啊

13. Key真的很有sense，一辈子都当偶像吧！

出处：https://theqoo.net/hot/3420667348

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