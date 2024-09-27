【韩网热门】粉丝问SHINee Key可否用他的名字收快递
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【韩网热门】粉丝问SHINee Key可否用他的名字收快递

明星   2024年9月27日   星期五15:14   Sani  

（封面图源：FB@shinee，IG@bumkeyk）

近日一名粉丝参加Key的签售会，分享了当时对话及Key的留言内容。

粉：我有一件事想请欧巴允许。
Key：嗯，什么事？
粉：我为了看SHINee而独自居住在首尔，听说收快递时用男生名字比较好，所以好几年都在用「金起范」这个名字。
Key：嗯呵呵
粉：所以想趁这次机会获得当事人的允许。
Key：哦允许允许，完全没问题。
粉：谢谢ᅲ
Key：反正全国不知道有多少金起范呢
粉：嘿嘿

随后，Key在签名里写了这样一句话：「希望至少能用名字来守护你^！ ❤」

韩国网友评论：
1. 天呐，超级感动ᅲ
2. 这是求婚吧？ 太心动了
3. 明明是傲娇，对粉丝却那么温柔…
4. 前边对话部分还好，看到留言瞬间流下泪水ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ太温暖
5. Key不是简单的给出允许，而是精确理解了粉丝这样做的原因，共情能力很强
5. Key真的很温柔、很Sweet
6. 啊... 这种人才能当偶像
7. 我要报警，他根本是有罪
8. 非粉也被勾引了
9. 这样我会戒不掉你...
10. 一辈子都无法脱粉
11. 一边感动一边考虑把收件人名字换成金起范，我果然是T人...
12. 真心希望我家偶像的未来就是这样，完全是偶像界的独角兽啊
13. Key真的很有sense，一辈子都当偶像吧！

出处：https://theqoo.net/hot/3420667348

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