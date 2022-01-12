退伍后的首部作品！陆星材确定出演漫改剧《金汤匙》，与《恋慕》世子妃「卢夏景」郑彩娟搭挡！

MBC新剧《金汤匙》（금수저）改编自同名网路漫画。讲述出生在贫困家庭的孩子，偶然获得的金汤匙，与出生在有钱人家的朋友改变命运，成为后天型富二代的人生故事。

男主角「李承天」确定由陆星材出演。他爸爸是没什么名气的漫画家，收入不稳，所以他无法像其他小孩一样去补习班。有一天他在路边摊买了神秘金汤匙，并按照老婆婆的说明进行操作后，居然真的和富二代同学交换了父母，命运发生巨大转折。



BTOB成员出身的陆星材，通过《Who Are You－学校2015》、《鬼怪》、《双甲路边摊》等剧展现精湛演技。而《金汤匙》将是他的退伍回归作（去年11月退伍），让粉丝们都相当期待。



11日，POCKETDOL STUDIO 方面表示：「郑彩娟将在《金汤匙》中出演女主角。」



2015年以DIA出道的郑彩娟出演选秀节目《PRODUCE 101》，作爲限定组合I.O.I受到大家的喜爱。I.O.I解散后进行DIA组合活动，在2016年出演《独酒男女》首部电视剧，之后陆续出演《再次重逢的世界》、《因为初恋是第一次》、《恋慕》展现稳定的演技，作爲新一代演员得到认可。



另外，《金汤匙》由《又，吴海英》、《恋慕》宋贤旭导演执导，《冬季恋歌》、《新娘18岁》、《总理与我》等韩流电视剧诞生的尹恩景编剧执笔。该剧也被选为2022年MBC最期待的作品之一，预计在今年下半年播出。

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