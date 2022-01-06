金宣虎2022年除《悲伤热带》之外拒绝一切活动，集中精力拍摄大银幕出道作

据悉金宣虎今年不会再接新作品、新代言和举办见面会，已有的代言也已经拒绝续约。

今天韩国媒体star1报导称，据金宣虎身边人士透露，金宣虎目前正在拍摄电影《悲伤热带》，这将是他今年唯一的作品，其他活动一概不接。 金宣虎拒绝了所有的新作品邀约和广告邀约，对於已经担任代言的品牌也郑重拒绝了续约。

海外粉丝见面会也一概谢绝。 有宣传公司希望在今夏之后帮他举办海外粉丝见面会，也被金宣虎以「今年决定只专注於电影」为由拒绝。



金宣虎的电影出道作品《悲伤热带》讲述一位梦想成为拳击选手的少年，有著韩国父亲加上菲律宾母亲的血统，为了寻找父亲而回到韩国，却成为神秘人的目标而遭受追逐。

金宣虎饰演对於少年既像是帮助者又像是妨碍者的谜样人物，高雅罗是剧中掌握著反转钥匙的角色，主角少年则由试镜时击败了1980人脱颖而出的新人演员姜泰柱演出。 电影由《暗黑新世界》《魔女首部曲：诞生》导演朴勋政执导，已经在去年12月开拍。



金宣虎虽然因私生活中断演艺活动，但人气仍然居高不下。 去年在亚洲明星盛典（2021 Asia Artist Awards）获得RET人气男演员奖和U+偶像Live人气奖，一举拿下男演员人气奖「双榜」;在韩国盖洛普发布的「2021年最闪耀男演员」榜单中也高居第一位。



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