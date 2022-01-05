俊昊Vlog公开《衣袖红镶边》最后一集拍摄现场：穿衮龙袍即兴跳舞，收到外甥送来的咖啡车！

看了这段之后更加期待俊昊和李世荣一起出演的《Radio Star》啦！

《衣袖红镶边》1月1日大结局，以17.4%收视率刷新自身纪录，完美收官，开放式结局既尊重历史又赋予美好诗意，获得一致好评。



昨天俊昊在Youtube频道公开了拍摄最后几场戏的现场花絮，彷佛又回到李祘的王宫~俊昊用英文介绍：「这里是别堂，今天要拍最后一场戏。 德任会死，我也会死，we all die~」贴胡子之后心境大变：「现在拍第16集，和宜嫔的幸福记忆。 换上装扮后感觉心好痛啊。 」



俊昊最爱的外甥宇真给剧组送来了咖啡车，俊昊跟宇真视讯通话：「跟舅舅一起骑脚踏车吧！舅舅爱宇真！」「外甥傻瓜」的笑容实在太甜：



最后一场戏是德任做饺子汤给李祘吃，拍完之后整部剧杀青，一片欢呼声中俊昊的偶像DNA突然动了，穿著衮龙袍就开始跳break dance！「这次拍戏真的很开心，相信结果也一定会很好。 我也学到了很多，谢谢大家。 下班！赶快下班！」



真的很不舍送走世子，接下来就等著看俊昊和李世荣一同出演的《Radio Star》啦！



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