[讨论]这些一闪而过的画面有人发现吗〜《死期将至》公开6大剧中彩蛋！

网罗众多男神演员共同演出的《死期将至》公开后受到许多观众好评，每一段都让人觉得实在看不够。TVING特别公开了6大彩蛋，不知道大家是否也发现了呢？

1. 智秀书柜上的红色跑车

智秀（高允贞饰）在剧中饰演一位潜力新作家，虽然男友崔怡在（徐仁国饰）多年来总是无法顺利进入大集团就业，但她仍不离不弃，甚至在公司同事面前大方承认男友。画面中智秀经过书柜前，书柜上竟然摆放著红色跑车模型！暗示著她的生命终结与红色跑车相关。



2. 张胜祖飞车后方标语：「别相信女人」

其中一段崔怡在转世为黑道追逐的对象李柱勋（张胜祖饰），藏起了100亿现金以及女人。在历经惊险的飞车追逐之后，终於甩开所有人来到码头与女友会合，其中他在路上经过的背板写著「别相信女人」，也暗示著最后他的结局，就是因为太相信身边的女人导致死亡。



3. 重要的四位数字：1201

崔怡在转世为年轻的拳击手赵泰尚（李宰旭饰），看著自己被关在紧闭室还穿著囚犯服，编号1201。当他找到前世李柱勋所藏起的100亿现金后，决定分成两部分，打算一袋拿回去给家乡妈妈，另一袋他则放在车站置物柜中，此时他以这个号码1201作为密码。巧合的是，在第四集登场的关键红色跑车，车号也是1201。后半部剧情还会出现这组数字吗？



4. 报纸上报导尚未落网的连续杀人犯是？

转世为帅气男模张建雨（李到晛饰）时，崔怡在阅读了报纸上的报导，除了看见自己曾经转世为婴儿并受虐致死的报导，家暴的父母受到法律制裁外，旁边有另一则报导则是提到连锁杀人犯，已有8名被害者牺牲却没能落网的杀人犯，指的是泰康集团的大儿子朴泰宇还是另有其人？



5. 首尾呼应的第三集与第四集

从第三集开头就出现了2具血淋淋的尸体，更暗示著其中一位是死相凄惨的女子，现场遗留的物品更是包含了崔怡在的相片。而第四集当中，崔怡在把自己转世的经历全部告诉了女友智秀，当智秀正准备相信他时，两人竟同时被一台红色跑车给撞倒了。



6. 神秘员警吴正世的再登场

在拳击手赵泰尚的故事中，年轻的他因为家中巨额负债而收钱替人顶罪，当时未满18岁的他仗著刑责比成年人低，於是收钱之后立即到派出所自首，此时派出所只有一人在办公室，也就是员警吴正世，他以相当邋遢的造型现身，在后半部的剧情中，他将再度登场，是否将成为串起每一段故事的关键角色？



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