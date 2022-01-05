SHINee Key已经是第N次上社会新闻！「吓倒我了，我以为自己做了什么错事」XD

SHINee成员Key，一个凭一己之力多次登上社会新闻的爱豆！

每次提到明星登上社会版面，95%都不是什么好事，但wuli Key就不一样了，每次亮相社会新闻都那么地与众不同，大葱价格暴增时，拿他在家种葱的画面当配图。 Apple Watch在韩国开卖时，他又被拍到凌晨亲自去排队，还被记者采访，总之每一次现身都让人怀疑「这是喝露水长大的爱豆吗」，一次又一次颠覆了爱豆在民众们心目中的形象，原来还有这样「接地气」（出自《礼记・月令》， 孟春三月，「天气下降，地气上腾」，意思是广泛接触民众的普通生活）的爱豆。



这几日Key又又又出现在了社会新闻里，一则关於「宅男宅女消费变化」的新闻中用的是Key在《我独自生活》做饭、吃饭的影片，还配上了「女性偏爱视觉享受，男性追求味道」。 这则新闻很快就被Key看到了，他还特意PO了SNS，调侃「我还以为自己做了什么坏事，吓死我了」。



粉丝和网友看了相关内容之后也纷纷上网留言，表示：「Key是追求色香味俱全」、「新闻专业户」、「我严重怀疑MBC有SHINee的粉丝」、「吓倒我了，我也以为是负面消息」、「这种爱干净、会做饭、爱生活的男生就应该出现在新闻里」等。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻