俊昊出道12年终於迎来「属於自己的季节」！网赞爆：「希望您的季节一直继续下去」

2PM成员俊昊去年出演MBC《衣袖红镶边》后人气一路飙升，在日前举办的【2021 MBC演技大赏】摘得「最优秀演技赏」，令网友感叹他10年前期待的「自己的季节」终於到来了！

俊昊2008年作为2PM成员出道，2010年出演《强心脏》时曾说：「人气就像季节，这是我2年来活动期间的格言。 一辑时Nichkhun把团宣传出去，二辑时载范和佑荣通过综艺扩大人气，三辑泽演哥爆红。 我个性比较急，就思考如何才能让大家看到我的魅力呢？」



「上网时看到一条最佳留言：『俊昊呀，你究竟什么时候才会发光呢？ 』当时我正在吃饭，心想是啊，我也在担心这件事呢。 后来又看到一句留言：『俊昊呀，人气就和季节一样。』我想只要慢慢积累和进步，总会遇到那一天吧。 」



那之后，俊昊在作为2PM成员活动的同时陆续出演影视作品：电影《监谍任务》（另译：天眼跟踪）里饰演可爱又令人心痛的配角「松鼠」，电视剧《金科长》里担任男二号徐律、与男主角南宫珉拿下当年的「KBS最佳CP奖」，在tvN电视剧《自白》中担任双男主之一「崔道贤」，一步一步踏实积累。



去年接拍MBC古装剧《衣袖红镶边》饰演朝鲜正祖李祘，被观众赞誉为「正祖本人」、「说到正祖就会想起的演员之一」，在出道12年之后，终於迎来了属於自己的季节！



韩国网友纷纷为俊昊感到开心：「俊昊的季节终於到了，就是现在！」、「因为一直努力才迎来收获的季节」、「演得太好了T^T超级感谢您演正祖，以后要越来越红！」、「30岁之后突然有了氛围感，既少年又性感」、「 俊昊就像浓汤，时间越久越有味道」、「不止演戏、歌舞也非常优秀，在日本开过好几次大型巡回SOLO演唱会」、「希望俊昊的季节一直继续下去」、「看他坚持努力终於被大家看见、大器晚成地发光，我也很受到鼓舞！」



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