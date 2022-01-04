这也太励志了吧！女Rapper李泳知一年前还在自嘲「这辈子没减肥成功过」，新年就公开内衣照秀身材

一个女孩子对自己有多狠，看她的减肥成果就知道了。

李泳知是韩国的饶舌歌手，作为《高等RAPPER》第三季的总冠军而被大家所熟悉，她也是韩国混合说唱比赛节目史上的第一位女性冠军。李泳知性格大大咧咧，搞怪又不做作，坦率的一面获得不少粉丝的喜爱。 原来拥有肉肉身材的她，从去年开始就决心减肥。

再次出现在大众视线中时，李泳知宣布成功减重13kg，上了综艺节目《Radio Star》的她调侃自己藉助的是资本的力量，称「事实上，我也是靠（减肥）企业，这是蕴含著资本的减肥。」 成功减重之后的李泳知连颜值都大大提升，穿著各种展现身材的衣服狂晒自拍，引起网民的讨论，更有网民搞笑留言：「说好只吃外卖和炒年糕的人，你为什么背叛了我们？」



李泳知的减肥事业一直进行著，新年的第二天她通过个人IG公开了一组新照，看得所有人惊掉下巴，这是李泳知本人？不是热辣内衣模特儿吗？照片中的李泳知穿著黑色内衣出镜，长发随意散落披在肩上，脚踩白色高跟鞋，身材苗条紧致，充满妩媚性感的女人味。李泳知留言称：「各位看不下去今天也请闭上眼睛吧，因为缺糖分、钠差点引发人品争议的时期终於过去了。」



李泳知还公开了拍摄这组内衣照片时的片场影片，证明照片完全没有修图，是真实的身材。 从肉女孩到热辣女郎，李泳知用了1年多的时间，不得不说超级励志。



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