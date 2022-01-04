俊昊出道12年終於迎來「屬於自己的季節」！網讚爆：「希望您的季節一直繼續下去」

2PM成員俊昊去年出演MBC《衣袖紅鑲邊》後人氣一路飆升，在日前舉辦的【2021 MBC演技大賞】摘得「最優秀演技賞」，令網友感歎他10年前期待的「自己的季節」終於到來了！

俊昊2008年作為2PM成員出道，2010年出演《強心臟》時曾說：「人氣就像季節，這是我2年來活動期間的格言。 一輯時Nichkhun把團宣傳出去，二輯時載範和祐榮通過綜藝擴大人氣，三輯澤演哥爆紅。 我個性比較急，就思考如何才能讓大家看到我的魅力呢？」



「上網時看到一條最佳留言：『俊昊呀，你究竟什麼時候才會發光呢？ 』當時我正在吃飯，心想是啊，我也在擔心這件事呢。 後來又看到一句留言：『俊昊呀，人氣就和季節一樣。』我想只要慢慢積累和進步，總會遇到那一天吧。 」



那之後，俊昊在作為2PM成員活動的同時陸續出演影視作品：電影《監諜任務》（另譯：天眼跟蹤）里飾演可愛又令人心痛的配角「松鼠」，電視劇《金科長》裡擔任男二號徐律、與男主角南宮珉拿下當年的「KBS最佳CP獎」，在tvN電視劇《自白》中擔任雙男主之一「崔道賢」，一步一步踏實積累。



去年接拍MBC古裝劇《衣袖紅鑲邊》飾演朝鮮正祖李祘，被觀眾讚譽為「正祖本人」、「說到正祖就會想起的演員之一」，在出道12年之後，終於迎來了屬於自己的季節！



韓國網友紛紛為俊昊感到開心：「俊昊的季節終於到了，就是現在！」、「因為一直努力才迎來收穫的季節」、「演得太好了T^T超級感謝您演正祖，以後要越來越紅！」、「30歲之後突然有了氛圍感，既少年又性感」、「 俊昊就像濃湯，時間越久越有味道」、「不止演戲、歌舞也非常優秀，在日本開過好幾次大型巡迴SOLO演唱會」、「希望俊昊的季節一直繼續下去」、「看他堅持努力終於被大家看見、大器晚成地發光，我也很受到鼓舞！」



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞