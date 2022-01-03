朴信惠&崔泰俊22日举办教会婚礼！网友：他俩宝宝的颜值肯定不会差

2022年，娱乐圈又诞生一对明星夫妻，朴信惠和崔泰俊将於1月22日举行婚礼。

去年11月交往多年的朴信惠和崔泰俊宣布婚讯，同时朴信惠也透露已经怀孕，将升格当妈妈，韩剧女神大婚自然吸引了很多人的关注，粉丝和观众们都送上了祝福。 1月3日，据韩媒YTN Star独家报导称，作为基督徒的准新人将於1月22日上午在位於首尔江东区的某教会举行婚礼，从2017年公开恋情，到2022年1月22日结婚，4年的恋爱终於修成正果。

据悉，朴信惠和崔泰俊都就读於韩国中央大学，朴信惠修读戏剧电影系，崔泰俊小她一届，同为中央大学戏剧专业仅相差一届的两人不仅是前后辈关系，也是演艺圈的同事及好友。 朴信惠曾凭藉《继承者们》、《匹诺曹》、《阿尔罕布拉宫的回忆》等韩剧圈拥有超高人气，因为在剧中与李敏镐、李钟硕、炫彬演情侣被无数女饭们羡慕，称她是「男神收割机」。



两人宣布婚讯之后，崔泰俊也被媒体曝出是「二十四孝男友」，对朴信惠体贴备至，还经常去朴信惠父母开的烤肉店帮忙，替代朴信惠远在国外的大哥承担起半个儿子的责任。冲著朴信惠和崔泰俊的颜值，他俩的宝宝颜值肯定差不了，已经有网友喊话《超人回来了》，让节目组赶快接洽这对即将上岗的新手爸妈。

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