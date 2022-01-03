韩网对《雪降花》女主角Jisoo依旧开酸！「连自己剧里的名字都说不清楚该怎么办〜」

目前因歪曲史实以及美化间谍行动等陷入争论的JTBC韩剧《雪降花》，韩国网友的争议可不仅如此，随著越来越多集数播出大家也开始对演员们有所评价，甚至讨论到BlackPink成员Jisoo的发音问题。

《雪降花》在1月1日播出了第6集，其中有一场关键戏，是Jisoo与挟持著其他学生作为人质的丁海寅对峙的场面。这里的台词是Jisoo要求丁海寅放开其他学生人质，自己会留下来，并且对丁海寅喊著「该出去的是你，这里是我们的宿舍！」不过这段落遭到部分韩国网友的无情批评。留言写到「原来也有没字幕就看得很辛苦的韩剧啊〜」「在影片频道打开字幕的话，其他演员的部分都对得上，就Jisoo的部分不行。」「比起外表漂亮，更喜欢演技与发音好的演员。」



JTBC《雪降花》剧情背景设定为1987年6月的抗争运动，其中所出现的南派间谍丁海寅，被指出是歪曲了民主化运动的史实，而引起一部分观众们的抗议请愿，不过当时裁判部认为，即使是用与史实不同的基础来制作，也不认为观众会盲目地接受全部剧情。



另外在前几集，饰演殷英路的Jisoo就曾经被观众批评「连自己的角色名字都发不准确」，不过当然也有部分网友认为「参杂著鼻音比她的演技更令人注意」。Jisoo属於BlacPink成员，活动也一直以团队为重心，少有戏剧演出经验，第一次挑大梁演出女主角，压力可想而知，相信之后会渐入佳境，大家还是著重在剧情走向吧！



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