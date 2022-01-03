《衣袖红镶边》第17集花絮！拍摄现场超欢乐，李俊昊：「甜蜜的戏好像有点短，是有点可惜」

由李俊昊、李世荣主演的《衣袖红镶边》在1日迎结局，收17.4%，再次刷新自身最高收视。

而历史就是「剧透」，虽然是没有反转的悲伤结局，但就像「希望各位观众和《衣袖红镶边》一起度过的瞬间永远」的结尾一样，相信这部会一直留在许多观众心中吧！最后一集的拍摄花絮也公开，大家赶快一起来看看～



等待拍摄时，李俊昊就跟导演说：「甜蜜的戏好像有点短，德任成为嫔之后，没有出去做点什么、或是玩点什么，没有那样子的戏，是有点可惜。」这是说出观众们的心声啊 ㅠㅠ（字幕还打上「就这样下一部作品是甜甜蜜蜜的浪漫喜剧...！」）。彩排时，李世荣念著台词：「想与殿下一起赏花。」李俊昊轻声地说：「在阴间。」这也让李世荣笑场，李俊昊又说：「在阴间赏花吧！」



而李世荣因厚重衣服剧中又怀孕，坐著牵手的姿势就一直很不舒服，李俊昊就对她说：「你就舒服地坐著，我往前一点。」李世荣整理衣服时，李俊昊还拉著她的手。后来他们聊到都快死了，导演也说：「这周送走三位就结束了。」李世荣：「一个（指李俊昊）、两个（指自己）、英姬...？英姬还活著啊？」李俊昊：「还没走啊？」第17集真的太伤心，大家就多看几次花絮吧！



最后一场拍摄是李祘吃著德任亲自下厨的饺子汤，原本是想让李俊昊想像调味不好的饺子汤味道，工作人员：「啊～那感觉会很真实。」导演：「这是谁做的吗？不是食堂里的？你故意煮得不好吃吗？」工作人员：「故意让我老公煮得。」李俊昊听到也瞬间变脸 XD



当德任又端出另一碗时，李俊昊即兴演出：「要不要吃一口。」李世荣听到直接笑场，连导演都笑得超大声！结束最后拍摄后，导演也哭了 ㅠㅠㅠㅠ 感谢演员、工作人员们7个月来的辛苦，给大家带来一部这么有温度的剧。



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