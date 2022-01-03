在当王之前是充满魅力的歌手！《衣袖红镶边》2PM李俊昊必看十部影片，还上过《蒙面歌王》歌声超温柔

欢迎大家一起补充你觉得必看俊昊LIVE的舞台影片，发现宝藏的时间永远不嫌晚，重要的是好东西就要拿出来用力分享～～～。 PS：请各位李太太们准备好纸巾擦拭鼻血

《衣袖红镶边》完结后，相信追剧的大家心中会感到落寞与空虚，送走「世孙」、「我们王」李祘固然难过，但每一次结束都会是另一个新的开始，重点是考古的过程也会非常有趣！

今天就来考古一下李俊昊，人气男团2PM出身的俊昊（JunHo），有哪些必看入坑的影片吧！！！先来补充一些人生阶段的小资料，出生於1990年1月25日（实岁即将32岁），水瓶座，2008年9月4日以2PM成员出道，2017年1月在韩剧《金科长》中以徐律角色受到大众关注，当兵日2019年5月30日，退伍日2021年3月20日，2021年11月主演的《衣袖红镶边》收获好成绩，被封为MBC的救星王。

那么，就直奔主题，让大家感受一下身为歌手的俊昊，在舞台上的迷人片段吧！每部影片皆会附上（上传影片时间，观看人次）作为参考。

▼身穿白色Jacket全员在台上宽衣解带的经典场《I`m Your Man》（2015年7月28日，126万观看人次）这部小编坚持要放在第一个分享，一开头就要让大家鼻血直流！！！<推荐心急的你，可以快转到02:43>



官方版本画面更精致！（2020年3月13日，209万观看人次）<一样推荐心急的你，可以快转到02:52>



▼红色衬衫《我们家》爆红影片（2015年9月6日，491万观看人次）这首歌推出时热度并不高，直到这支影片又再次受到大众热烈关注。



小编其实更爱这件衬衫～！！！一边看影片一边大喊：「管好你的舌头！XD」（2015年6月18日，122万观看人次）



▼上班族眼镜仔《Make it》（2021年7月12日，193万观看人次）<01:26 丢掉眼镜的片段成为话题~>



红色开领毛衣也超赞！！！



▼《一.你.只（하.니.뿐／A.D.T.O.Y.）》这首【整天想著你】的代表曲，放上三个影片～那背影，那腰，真的是…啊嘶~~~（感叹）

第一篇2013年11月23日自行领会，整身黑加上各种疯狂角度直拍～：（2014年3月30日，89万观看人次）



第二篇是当兵过后，2PM重新诠释这首歌，更加结实的手臂肌＋皮裤，魅力再升级！！！



上《认识的哥哥》制服篇也记录一下，这个背肌绝对有十分满分的100分～。



▼最后，给大家欣赏一下俊昊上《蒙面歌王》的温柔歌声，这首《雨和你》（Rain and You）经典老歌，在《机智医生生活2》也被重新诠释过！（节目日期：2017年7月16日）



另外，小编也很推荐大家可以去看俊昊上《我独自生活》的片段～，有兴趣可以去找来看看，大家有没有特别想推荐的李俊昊影片呢？欢迎留言分享喔！

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