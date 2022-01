D社1号放鸽子没公开开年CP，恋情哪有自家创社10周年重要！2段预告短片是要开演唱会吗

新年第一天,吃瓜群众们没等到D社的1号情侣,等来的是它要开10周年演唱会的消息。

韩娱圈一个不成文的规矩,D社会在元旦这一天公开一对足以震惊所有人的娱乐圈顶流CP,这个规矩已经持续了好多年,2020年的开年CP就是戏假情真的炫彬和孙艺真了。 於是前天,无数民众们都在搓手期盼著D社的爆料,只是左等右等等来的不是恋爱新闻,等到的是D社公开的两段神秘影片,一度让粉丝相当不安。

第一段公开的影片「What is DFESTA」只有24秒,影片中只见一位男士不断在打字,随后电脑萤幕上出现一些关於防弹少年团、Stray Kids、NCT DREAM、ENHYPEN、NCT 127、SEVENTEEN、TXT、TWICE、 NU'EST等当红偶像组合的新闻,随后还出现解锁各组合的画面。 这则短片一度让广大粉丝相当紧张,猜测D社会是要以一个全新的方式去公开恋情吗? 新一对元旦CP有可能就是在上述那些组合中出现。



The first video was distributed on the internet and made the public ask "What is DFESTA?" The search for answers that makes everyone question about what will happen in this new page, guessing about the answers to the curiosity that is in the mind. pic.twitter.com/Tb2M9bFLPk