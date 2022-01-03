D社1号放鸽子没公开开年CP，恋情哪有自家创社10周年重要！2段预告短片是要开演唱会吗

D社1号放鸽子没公开开年CP，恋情哪有自家创社10周年重要！2段预告短片是要开演唱会吗

明星   2022年1月3日   星期一11:54   Tracy  

（封面图源：IG@bts.bighitofficial、@nuest_official、@twicetagram、@saythename_17）

新年第一天，吃瓜群众们没等到D社的1号情侣，等来的是它要开10周年演唱会的消息。

韩娱圈一个不成文的规矩，D社会在元旦这一天公开一对足以震惊所有人的娱乐圈顶流CP，这个规矩已经持续了好多年，2020年的开年CP就是戏假情真的炫彬和孙艺真了。 於是前天，无数民众们都在搓手期盼著D社的爆料，只是左等右等等来的不是恋爱新闻，等到的是D社公开的两段神秘影片，一度让粉丝相当不安。

第一段公开的影片「What is DFESTA」只有24秒，影片中只见一位男士不断在打字，随后电脑萤幕上出现一些关於防弹少年团、Stray Kids、NCT DREAM、ENHYPEN、NCT 127、SEVENTEEN、TXT、TWICE、 NU'EST等当红偶像组合的新闻，随后还出现解锁各组合的画面。 这则短片一度让广大粉丝相当紧张，猜测D社会是要以一个全新的方式去公开恋情吗？ 新一对元旦CP有可能就是在上述那些组合中出现。

不久之后，D社再公开一段36秒的短片，宣告「Dispatch is likely to do something」，内容则是各爱豆团表演的片段，配合今年是D社创社10周年，影片的目的也逐渐清晰起来，原来公开的这些爱豆团是演唱会的嘉宾啊。

虽然元旦被D社放了鸽子，但演唱会阵容确实也很不错啊，於是不少网友留言喊话：「什么时候举行？ 」、「演出阵容有点厉害」、「D社今年开始要转型了?」等。

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