《宁静海》神秘小女孩大有来头！13岁童星金诗雅在《雅信传》饰演小全智贤，出道3年合作的全都是影帝影后！

才出道3年就合作过多位顶级明星、拿到最佳女主角奖，这位小演员 #金诗雅 真心值得关注！

*本文涉及《宁静海》关键剧情，请酌情观看！！*



去年12月24日上线的Netflix科幻悬疑剧集《宁静海》里有一个隐藏角色，在前期宣传中完全没有提及，那就是主角团在月球基地遇到的神秘生物「露娜」。



露娜是女主角宋智安（裴斗娜 饰）姐姐研制出的基因重组克隆人，因为拥有鱼鳃一样的结构而得以在基地的灾难中幸存下来。 这个角色从头到尾没有讲一句完整的话，但凭藉张力十足的眼神和肢体演技，已经让观众印象十分深刻。



饰演露娜的演员是今年即将14岁的金诗雅，她10岁开始拍戏，第一部作品就是和韩志旼合作《白小姐》。金诗雅饰演和韩志旼命运相似的小女孩智恩，试镜时在600多名儿童演员中脱颖而出，为了贴近角色故意不洗头、少吃饭，还以智恩的身份写日记，出色的演技被评为接棒金香奇的天才儿童演员。



这部片不仅让韩志旼获得青龙电影节最佳女主角，也让金诗雅获得第3届Sharm El Sheikh Asian Film Festival最佳女主角以及第19届韩国青年电影节人气童星大奖。



随后金诗雅在《白头山：半岛浩劫》（另译：白头山：火山浩劫）饰演李炳宪女儿，和河正宇搭档《阴橱》饰演暗夜幻妖，《童心计划》里担任主演，饰演独自带著妹妹生活的吴宥美。





今年她在Netflix剧集《尸战朝鲜：雅信传》里饰演雅信（全智贤 饰）的童年时期，被更多海外观众看到：





而金诗雅和柳承龙、河智苑合作的新片《雨光》也在去年9月杀青，剧情讲述生活光鲜亮丽的夫妇遇到突然事件后跌到谷底、努力找回一切的故事。 金诗雅饰演柳承龙的女儿，与《白小姐》导演李智媛二度合作。



此外，金诗雅最近还出演了最强昌珉新歌《Human》MV，真的非常活跃！令人十分期待她未来的星路~



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