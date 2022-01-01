这开场太辣！润娥＆俊昊合作舞台引发热烈讨论，网友：「拜托一起拍剧，我不能就这样送走这个组合」

31日举行的《MBC歌谣大祭典》以「TOGETHER」为主题进行，担任MC的少女时代润娥、2PM李俊昊也带来《Señorita》开场舞台。

润娥以一身红衣登场，俊昊则穿了黑白西装，两人眼神交错，张力和氛围感爆棚，最后...俊昊还脱下西装披在润娥肩上，这舞台真的太养眼 >//<



舞台一公开引发热烈讨论，网友们更纷纷表示：「真的好性感」、「润娥拜托你每天都跳舞吧」、「超美和超帅的相遇ㅠㅠ」、「哇...俊昊的眼神都很性感」、「拜托你们俩一起拍电视剧或者合作舞台...我不能就这样送走这个组合」、「脱掉外套简直要疯了」、「俊昊和润娥在年末应该都很忙，什么时候那样练习的...两个人都活得好认真」、「感谢二代，真的ㅠㅠㅠㅠ」、「演技好的孩子们在舞台上表演更让人着迷」、「少时和2PM的合作舞台已经是12年前的事了」等等。

两人目前也作为演员活跃中，李俊昊与李世荣主演的《衣袖红镶边》将在今晚赢大结局；润娥也是作品接不停，目前正在与李钟硕拍摄电视剧《Big Mouth》，也确定与安普贤搭挡电影《两点的约会》。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻