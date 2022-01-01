《内科朴院长》爆笑预告：李瑞镇自述成为医生的成长历程！罗美兰戴猪鼻子被当做「祭祀猪头」XD

TVING新剧《内科朴院长》昨日公开了正式预告片，每个角色都超级有梗，今年的笑料就等这部了！XD

《内科朴院长》改编自同名网漫，讲的是菜鸟院长开诊所的辛酸历程，原著作者张奉洙是拥有20年从医经验的真正医生。



预告片里，李瑞镇饰演的朴院长从小就向往电视上帅气的医生形象，经过努力终於实现医生梦想后，却发现这条路远没有想像中那么顺利：诊所上午的预约患者是0人，下午还是0。 朴院长：「这样下去会完蛋的！」



护士车美英（车清华 饰）试图揩油诊所的即溶咖啡，被朴院长严格要求一天只能喝一条。 车美英还把儿子车智勋（徐范俊 饰）假装成不认识的人招聘进诊所来，慈爱地喂他吃辣炒年糕，被朴院长笑著吐槽：「别人看了还以为你们是母子呢！」车美英震惊：「他是不是早就发现了，故意气我呢？ 」



朴院长下班回家后妻子史莫琳（罗美兰 饰）就开心地准备出门，朴院长：「请问我把小孩们哄睡之后也可以出去吗？ 」史莫琳露出微妙笑容。



史莫琳带了食物和酒来诊所，说是做迷你祭祀，调皮地把猪鼻子戴在脸上。 朴院长顺势在史莫琳嘴巴里塞上纸币（小编注：韩国祭祀习惯在猪嘴或鼻孔里塞纸币），还对她敬酒，气得史莫琳大喊：「想死吗？ 」



朴院长的三位同事泌尿科主任崔亨锡（郑亨锡 饰）、妇产科医生金敏智（金光奎 饰）、肛门外科主任鲜於秀智（申恩廷 饰）也出场，崔亨锡：「医生和生意人的区别？ 医生看诊，我们是做生意。 」网路上出现了针对朴院长内科的恶评，金敏智说自己不管听到什么都心平气和，不料朴院长试探性地骂了一句就令他爆气XD



预告片最后，史莫琳让朴院长在家时就脱掉假发，朴院长十分坚持：「为什么要脱掉？ 假发就是我，我就是假发！ 」



《内科朴院长》将在1月14日公开，罗美兰和车清华完全是爆笑保障，等不及想看美大哥的第一部喜剧啊！



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