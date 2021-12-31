【2021 SBS演技大赏】得奖名单：《Penthouse》金素妍夺下大赏：「感谢一直支持我、给我正能量的李尚禹」

【2021 SBS演技大赏】今年SBS的成绩可以说是非常出色，可以说是高收视、高话题性的剧都有，一起来看看得奖名单吧！

▼男子新人演技奖：《The Penthouse》金永大、《Racket少年团》崔显旭、《Racket少年团》孙相渊



▼女子新人演技奖：《The Penthouse》韩智贤、《The Penthouse》崔艺斌、《那年，我们的夏天》卢正义



▼青少年演技奖：《Racket少年团》陈俊翔（汤峻相）＆李在仁



▼最佳抢镜人奖：《模范的士》沈素英



▼男子助演奖（迷你剧喜剧/罗曼史部门）：《One the Woman》宋元锡



▼女子助演奖（迷你剧喜剧/罗曼史部门）：《现正分手中》朴孝珠



▼男子助演奖（迷你剧类型/奇幻部门）：《模范的士》金义圣



▼女子助演奖（迷你剧类型/奇幻部门）：《模范的士》车智妍



▼团体助演奖：《Racket少年团》



▼最佳情侣奖：《红天机》安孝燮＆金裕贞



▼男子优秀演技奖（迷你剧喜剧/罗曼史部门）：《现正分手中》金柱宪



▼女子优秀演技奖（迷你剧喜剧/罗曼史部门）：《One the Woman》陈瑞妍



▼男子优秀演技奖（迷你剧类型/奇幻部门）：《红天机》安孝燮



▼女子优秀演技奖（迷你剧类型/奇幻部门）：《模范的士》李絮



▼男子最佳角色奖：《红天机》郭时阳



▼女子最佳角色奖：《Racket少年团》吴娜拉



▼功劳赏：金顺玉编剧（由於编剧正在创作新作品，无法到现场。由《The Penthouse》的演员代替上台领奖）



▼男子最优秀演技奖（迷你剧喜剧/罗曼史部门）：《One the Woman》李相仑



▼女子最优秀演技奖（迷你剧喜剧/罗曼史部门）：《One the Woman》李荷妮



▼男子最优秀演技奖（迷你剧类型/奇幻部门）：《模范的士》李帝勋



▼女子最优秀演技奖（迷你剧类型/奇幻部门）：《红天机》金裕贞



▼Director奖：《那年，我们的夏天》崔宇植＆金多美



▼大赏：《The Penthouse》金素妍



金素妍：「28年前我作为龙套开始演戏，没想到如今SBS颁给我这么大的奖项，我也觉得很惶恐，感谢导演和编剧，同仁们也非常伟大。（严）基准哥哥在片场一直很照顾我，其他演员哥哥姐姐们也是如此。其实来之前我让家人不要太期待我能拿奖，现在他们应该很惊讶吧。我一直怕演不好，感谢一直支持、鼓励、给我带去无限正能量的李尚禹，谢谢你。」

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