金正贤《KBS演技大赏》获奖，当所有人面向主持人徐玄道歉！韩网友气炸：「连道歉都很自私」

《2024 KBS演技大赏》在12月31日举行，但因济州航空失事取消红毯活动和直播节目，改为录制播出。
当天典礼由张圣圭、徐玄、文相敏担任主持人，虽然没有进行直播，但有参加典礼的粉丝也通过文字写下相关内容。有位网友就在 X（旧推特）写道：「金正贤到底在想什么，在自己发表获奖感言的时候，向正在主持节目的徐玄道歉了？真是了不起，呵呵，第一次看到这么慢又自私的道歉。」
김정현은 대체 무슨 생각으로 본인 수상소감 도중에 엠씨 보는 중인 서현한테 사과한 거? ㅋㅋ 본인은 내려가서 박수치면 그만일 스케쥴이고 계속해서 진행해야 하는데 느닷없이 사적인 일 언급당한 상대방 생각은 진짜 조금도 안 하는 거 대단 ㅋㅋ 이렇게까지 느려터지고 이기적인 사과 처음 봄— 해 (@aboutloveknot) December 31, 2024
而这也立即在韩网引发热烈讨论（the qoo 回覆已经突破1000则），韩网友：「真没有眼力见啊」、「我当时在现场，道歉的时候对著镜头打招呼，然后转过头在MC席上打招呼，呵呵呵呵，真的要疯了」、「徐玄好像也很爲难，私底下做吧！爲什么在那里...」、「啊哦，好气人啊」、「你这个疯子！爲什么总是给徐玄拉屎」、「不仅是徐玄，应该向所有工作人员、观众道歉，应该公开道歉」、「如果是直播的话，会很尴尬的，幸亏是录制播出」、「一年的收尾爲什么是这样的...」、「再看一次也很生气，男演员们的水平如此让人好奇」、「真的好自私啊！这么晚了还毫无顾忌地道歉呢」、「连道歉都很自私」、「哎呦... 以后也不会看他出演的电视剧了」、「私下里说...在公开的地方干什么呢」等等。
金正贤在2018年电视剧《时间》的制作发布会上，全程黑脸，甚至拒绝和女主角徐玄挽手臂合照，因此引发轩然大波。事情并未到此结束，电视剧拍摄仅剩下最后4集时，金正贤突然宣布退出，他的经纪公司再次紧急回应称金正贤早已出现健康问题，才不得已与剧组协商，决定中途退出。2021年他也通过亲笔信道歉，时隔多年又在公开场合向徐玄道歉，再次引发热烈讨论。
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