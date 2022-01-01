《內科朴院長》爆笑預告：李瑞鎮自述成為醫生的成長歷程！羅美蘭戴豬鼻子被當做「祭祀豬頭」XD

TVING新劇《內科朴院長》昨日公開了正式預告片，每個角色都超級有梗，今年的笑料就等這部了！XD

《內科朴院長》改編自同名網漫，講的是菜鳥院長開診所的辛酸歷程，原著作者張奉洙是擁有20年從醫經驗的真正醫生。



預告片裡，李瑞鎮飾演的朴院長從小就嚮往電視上帥氣的醫生形象，經過努力終於實現醫生夢想後，卻發現這條路遠沒有想像中那麼順利：診所上午的預約患者是0人，下午還是0。 朴院長：「這樣下去會完蛋的！」



護士車美英（車清華 飾）試圖揩油診所的即溶咖啡，被朴院長嚴格要求一天只能喝一條。 車美英還把兒子車智勛（徐範俊 飾）假裝成不認識的人招聘進診所來，慈愛地餵他吃辣炒年糕，被朴院長笑著吐槽：「別人看了還以為你們是母子呢！」車美英震驚：「他是不是早就發現了，故意氣我呢？ 」



朴院長下班回家後妻子史莫琳（羅美蘭 飾）就開心地準備出門，朴院長：「請問我把小孩們哄睡之後也可以出去嗎？ 」史莫琳露出微妙笑容。



史莫琳帶了食物和酒來診所，說是做迷你祭祀，調皮地把豬鼻子戴在臉上。 朴院長順勢在史莫琳嘴巴裡塞上紙幣（小編注：韓國祭祀習慣在豬嘴或鼻孔裡塞紙幣），還對她敬酒，氣得史莫琳大喊：「想死嗎？ 」



朴院長的三位同事泌尿科主任崔亨錫（鄭亨錫 飾）、婦產科醫生金敏智（金光奎 飾）、肛門外科主任鮮於秀智（申恩廷 飾）也出場，崔亨錫：「醫生和生意人的區別？ 醫生看診，我們是做生意。 」網路上出現了針對朴院長內科的惡評，金敏智說自己不管聽到什麼都心平氣和，不料朴院長試探性地罵了一句就令他爆氣XD



預告片最後，史莫琳讓朴院長在家時就脫掉假髮，朴院長十分堅持：「為什麼要脫掉？ 假髮就是我，我就是假髮！ 」



《內科朴院長》將在1月14日公開，羅美蘭和車清華完全是爆笑保障，等不及想看美大哥的第一部喜劇啊！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞