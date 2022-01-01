2021两大热剧的他们有望合作！《哲仁王后》罗人友可望搭档《驱魔面馆》金世正携手韩版《重版出来！》

是堂哥与都哈娜！！！

根据韩媒近日报导，罗人友确定演出电视剧《今日的网漫》，而经纪公司随后受其他媒体采访回应「收到了剧本，讨论中」。

《今日的网漫》翻拍自2016年日剧《重版出来！》（又译：漫画出版小姐），而《重版出来！》又是改编自同名日本漫画，漫画家为松田奈绪子。韩剧剧情讲述柔道选手出身的女主角因伤而放弃一直以来投入的运动，后来在网路漫画编辑部就业的故事，主轴将放在她与同事一同奋战，成长为真正的网漫编辑，目前以2022年於SBS上档作为目标。



罗人友将饰演日剧中由坂口健太郎饰演的男主角，是看著全心全意投入新领域挑战的女主角，回头检视自身的的营业部职员，他将和女主角各自在不同领域付出，成为互相扶持的好朋友。



根据更早的报导，金世正接到出演女主角的提议，也就是从柔道转往完全不同的领域，成了网络漫画编辑部契约工的菜鸟职员，也就是原日剧黑木华的角色。



虽然皆尚未正式宣布演出，但罗人友与金世正的组合也许很值得期待。两人刚好在2021都有个共通点，就是皆出演了年初非常热门的电视剧，一个是tvN以17%收视收官的《哲仁王后》，一个是屡屡突破OCN纪录以11%惊人收视落幕的《驱魔面馆》。



罗人友饰演了《哲仁王后》「堂哥金炳仁」一角爆红，还因此迅速接演《月升之江》替代了男主角之位；金世正饰演《驱魔面馆》以「都哈娜」一角刷新人生角色，无论是情感表现或是动作展现都获得好评。



罗人友目前除了《今日的网漫》，已接演kakao TV《她的遗愿清单》以及KBS 2TV《魔咒的恋人》，而金世正也正在拍摄SBS《社内相亲》，两人戏约都相当满，俨然是大势。

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