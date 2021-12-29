[提及剧情]《缘来大饭店》导演郭在容用这3个彩蛋致敬自己的经典作品《我的野蛮女友》！

年底压轴浪漫电影《缘来大饭店》，剧情描述在一家大饭店中，这段圣诞节到年末的一周期间，有投宿客、餐厅常客以及工作人员、主管与饭店代表等，许多缘份的交织妙不可言。

《缘来大饭店》由《我的野蛮女友》《缘起不灭》导演郭在容执导，在本次片中他也再度以3大桥段来让大家再度想起他的经典作品《我的野蛮女友》，希望大家之后欣赏本片的时候也可以留意这些有趣的画面喔！



1、《我的野蛮女友》男主角经典嘱咐相亲男桥段

《缘来大饭店》其中一段感情是一位相当照顾旗下歌手的经纪人尚勋（李光洙饰），陪著歌手李康（徐康俊饰）走过低潮而现在走上花路，随著知名度水涨船高，也有大型经纪公司与他接洽。尚勋希望他有更好的发展，打算放他翱翔，临走前向大公司的代表交代著：「我们小康，不喜欢上综艺节目，吃东西的时候是小孩子口味，但你只要劝他对身体好他就会吃……」



令人想起《我的野蛮女友》中车太铉曾在全智贤离开座位时，一一叮咛来相亲的男性，「到咖啡厅就要点咖啡，被她打要装作很痛的样子…」让全智贤立刻夺门而出追到捷运站的一幕经典剧情。



2、《我的野蛮女友》经典配乐「卡农」

《缘来大饭店》中其实也多次出现了卡农的背景音乐，不过最经典的部分是在饭店经理昭珍（韩志旼饰）在婚礼上演唱祝歌的一段，片中她的背景是学生时期就玩乐团的键盘手兼主唱，於是当她自弹自唱的婚礼祝歌也是由卡农旋律改编。《我的野蛮女友》中全智贤曾要求车太铉带著一朵玫瑰花在全班面前献给她，而她在舞台上弹奏著钢琴，也就是这一曲经典的「卡农」

旋律。



3、《我的野蛮女友》时空胶囊VS《缘来大饭店》缓慢邮筒

《缘来大饭店》饭店经理昭珍意外得知暗恋15年的好友升孝（金英光饰）即将与交往不久的女友闪电结婚，突然想起自己曾经与升孝到注文津海边的「缓慢邮筒」寄出过明信片，因为缓慢邮筒要一年后才会收到讯息，原本自己打算1年后更进一步告白，但对方都要结婚了她只好拦截并销毁那封信……在《我的野蛮女友》中是全智贤与车太铉在一棵大树下埋下了时空胶囊，并相约两年后再来打开。导演同样使用时光梗，让主角们寄信给未来的自己。



《缘来大饭店》叙述在圣诞节到迎接新年的这一周，将发生许多令人意外的缘份，幸福也许就在身边，12月30日全台献映。



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