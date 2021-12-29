《衣袖红镶边》第13集未公开片段！傲娇李祘伸出「礼仪腿」还嫌德任个子太矮，网友：「为什么要删掉」

《衣袖红镶边》制作组近日公开第13集未公开影片，两段真的都很重要啊！

德任（李世荣 饰）伺候李祘（李俊昊 饰）穿衣，德任：「殿下～奴婢惶恐。奴婢的手不够长，若您能坐下...。」李祘：「你为何个子这么矮。」德任回：「是殿下太高了！」所以...李祘就展现「礼仪腿」，让德任帮他戴上帽子。



另一段是德老（姜勋 饰）问李祘三件事到底是什么！德老：「微臣从未听过殿下说过空话，您说过想实现三件事，那分明就是三件。微臣已经伺候殿下许久，难道您连微臣都无法告知吗？」李祘则说：「最近总是想起和你初遇之时，那时我读了禁书，而你撕掉了那一页救了我一命，我无法忘记那日的事，我会一直记得那天的事情。」德老给李祘的最后一封信，是这段的故事啊！



这让不少网友表示：「这么重要又有亮点的场面竟然被删掉...太过分了」、「心动的未公开场面和影片请多多公开」、「礼仪腿历史久了，朝鲜时代就开始了」、「为什么剪掉这个场面」、「现在在公司偷偷看，真的激动的要疯了」、「李俊昊和李世荣真的演技天才」、「两人真的太配了ㅠㅠㅠ如果不是悲剧就好了，真希望衣袖组能出演综艺」等等。

另外，《衣袖红镶边》将在1月1日连播两集播出大结局。德任成为宜嫔，她问李祘为什么笑了？李祘：「我们终於成为家人了！」以为要开始发点糖，但最后两人穿著丧服，看预告就已经想哭了啊ㅠㅠㅠㅠ



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