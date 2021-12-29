《酒鬼都市女人们》李善彬&韩善伙&郑恩地将一起亮相《SNL KOREA》！已经开始期待三位的出演～

人气剧《酒鬼都市女人们》的三位女主角李善彬、郑恩地和韩善伙不断传来好消息，这次是要亮相《SNL KOREA2》。

《SNL Korea》是tvN电视台的一档成人搞笑节目，以成人喜剧和政治讽刺为主，在观众中极有人气，每期节目都会邀请当红明星担任嘉宾。节目通过演绎在韩国电视里无法看到的19禁幽默和让人痛快的讽刺幽默为大众带来更多的笑声。

《SNL KOREA》节目组透露，1月8日播出的第三期节目邀请了「酒鬼闺蜜三人组」郑恩地、李善彬、韩善伙三人亮相，这也是她们三人首次一起作为嘉宾亮相同一档节目，且三人都曾有过出演该节目的经历，相信届时一定会给观众们带来更多的看点。鉴於《SNL KOREA》的精髓在与通过19禁幽默来讽刺现实，因此也让人开始期待她们要怎样诠释成人「笑」果了。



此外，《酒鬼都市女人们》讲述的就是在职场打拚的3名30+女性，每天下班后微醺互诉衷肠的故事。因剧情穿插著各种生活境遇、职场烦心事等写实情节，备受观众喜爱，口碑也随之飙升，剧组方面已经宣布著手制作第二季，且将继续让李善彬、韩善伙、郑恩地和崔始源等原班人马出镜。



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