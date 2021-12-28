《出差十五夜2》首集就超爆笑！罗PD、李瑞镇、金光奎狂斗嘴，「美大」最后猜电影太厉害！

26日播出的《出差十五夜2》是到《内科朴院长》剧组出差，由李瑞镇、罗美兰、车清华、申恩廷、金光奎、徐范俊、郑亨锡出演。

第一个游戏「接力答题」，李瑞镇还对罗PD说：「说慢一点，慢一点！提问时说慢一点」这让罗PD傻眼：「这个游戏玩的就是速度，就是这样让你们出错的游戏。」虽然第一轮失败，但第二轮大家在罗PD还没喊「1、2、3」时，就超快速答题，结果就这样子成功，他们拿走所有的奖品。（制作组还表示这个游戏到今天结束，理由：不想玩了 XD）



而第二个游戏是「音乐问答」，听电影的OST猜出是哪部电影，并分成两组（李瑞镇＆车清华＆申恩廷 VS 罗美兰＆金光奎＆徐范俊＆郑亨锡）竞赛。过程中罗PD还一直训练李瑞镇喊「回答」，在经过几轮比赛，两组都获得一些礼券＆按摩拖鞋。



结果...一结束李瑞镇马上对罗PD说：「现在我们的和他们的再来一次，一次性全部押上。」嘉宾自己搞大场面，字幕还吐槽「这是像谁啊！这么能搞大场面」。最后李瑞镇组获胜，他们也拿走所有的礼券。



最后一个游戏由李瑞镇单独回答，如果挑战成功的话，制作组就会送出1000个 TVING 一个月播放券，让他们可以免费收看《内科朴院长》。制作组播放1980年代电影OST，李瑞镇必须说出电影名字、主演、梗概，最后三题都猜对，甚至是听到音乐就秒答题，太强啦！李瑞镇：「拿到播放券的1000位，要是不看的话，我绝对不会放过你。」



另外，《内科朴院长》故事改编自张奉洙的同名网络漫画，讲述梦想成为一名真正医生的朴院长，却在门可罗雀的诊所中苦恼医术和商术，再次经历残酷现实的搞笑故事。将在1月14日首播。



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