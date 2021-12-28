《衣袖红镶边》李俊昊&李世荣换上情侣时装，跟粉丝们约定好：有机会一定要二搭一部现代爱情喜剧！

大家有追到刚刚中午的 LIVE 广播吗？小俩口你一言我一语，互动真的太甜了！（二搭～二搭～二搭～二搭～）

今天中午，MBC 热门古装韩剧《衣袖红镶边》的两位主角李俊昊与李世荣换上情侣时装，携手出演Radio广播电台节目《正午的希望曲》与观众粉丝们互动，大聊片场的花絮和分享角色心情，给足了满满的福利。



▼完整广播电台影片：



其中，还有粉丝留言说：「拜托两人一定要在现代相见，再合作一部作品吧！」李俊昊表示他当然很愿意，李世荣附和说再合作一部作品吧！还隔空握了手，让直播留言区的粉丝们瞬间超激动。



李俊昊：「要拍什么类型的戏呢？」

李世荣：「喜剧不错啊。」

李俊昊：「对啊，我们在拍摄现场也有聊到如果一起拍现代剧，就一起拍个喜剧吧～。」

李世荣：「爱情喜剧也好，只是喜剧也好。」

两人都表示想要演让心情轻松一点的戏，想一想都忍不住叹息说：「这样就真的太好了。」



大家也想看两人合作一部现代爱情喜剧吗？小编觉得这主意真的太好了！！！XD 完全可以当作穿越到现代两人的续缘之作，前世今生，投胎转世再相遇吧～。

PS：剧本比如说两人都是演员，接下了《衣袖红镶边》的古装剧本，过程还不断想起前世的记忆，然后在现代幸福生活，结婚生子，太美好了～！（这一段是我纯粹的个人幻想XD）



此外，有粉丝问到关於两人的角色，在历史上是已知的悲剧收场，那有什么理由一定要追看结局吗？虽然不能透露剧情，但俊昊表示他记得彩排时，他跟李世荣都哭得很惨，无条件一定要看，毫无理由的一定会哭得很惨。



此外，1月1日当天将播出《衣袖红镶边》EP.16-17大结局，当晚连播两集，祈祷这部剧的收视率能破15%，Fighting！！！

▼EP.16预告



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