《Super Tuna》热度不退，韩专家分析BTS Jin抓不到超级鲔鱼的真正原因！

居然是正式新闻媒体请来专家做的真・采访影片，Jin的鲔鱼真的受到太多人关注XDD

《Super Tuna》是Jin为了纪念29岁生日而公开的特别歌曲，讲述他渴望钓到超级鲔鱼的心情，曲风轻快魔性，MV本月4日公开后目前在Youtube上有接近4千万观看量。



昨日《韩国先驱报》(The Korea Herald)在Youtube频道上公开影片，采访专业人士分析Jin为什么钓不到超级鲔鱼。

职业钓鱼人申先生表示：歌词充分体现了钓鱼人的渴望，但Jin手中的钓具只能应付小鱼，100kg大型鲔鱼需要战斗一两小时才能抓住，所以Jin需要升级钓具。



国立水产科学院海洋生物专家李博士：1.「超级鲔鱼」这个品种并不存在。2. 歌词里Jin在东海和西海寻找鲔鱼，但台湾水域才有大型鲔鱼。3. 歌词里鲔鱼叫Jin「哥哥（형）」，这是男生的叫法，而单凭鲔鱼的外观是无法判断性别哦~



国立水产科学院水产资源研究中心郑博士：1. Jin画在T恤上的鲔鱼有半月形尾巴，这种鲔鱼是不存在的。2. 鲔鱼需要张著嘴呼吸，如果像Jin画的鲔鱼那样闭著嘴微笑，会有生存困难！



《韩国先驱报》官方Youtube账号在影片下留言：「从未见过这样的报道，为内容的深度惊叹。」影片中的李博士也留言：「最近接到的众多关於鲔鱼的采访中，这一次是最为有趣和新颖。虽然在休假期间，但作为阿米开心地退还了休假。我会一直铭记的，真心感谢^^」



韩国网友也全都被影片逗笑，想不到正经新闻媒体居然会这样认真又搞笑地讨论Jin的鲔鱼：「分析得好认真，我也看得超认真」、「就连专家都忍笑失败（3分26秒）」、「结果Jin只有态度获得职业钓鱼人认可kkk」、「连衣服上画的鲔鱼都要分析吗kkk」、「严肃中透露出搞笑，又不乏实用资讯」、「这影片有制作英文字幕kkkk」、「居然是《韩国先驱报》，差点以为是SNL Korea」、「影片结尾记者去吃鲔鱼喝烧酒了，是happy ending」、「拜托Jin继续制作这首歌的后半部分吧！」



Jin的这首《Super Tuna》虽然很短，但热血曲风让人完全听不够！如果他也看到这采访，会不会继续制作完整版呢？XD



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