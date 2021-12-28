[好片推荐]《缘来大饭店》「人生如果照著计划走，怎么会有趣呢？」当缘份来敲门时，你有选择幸福的勇气吗

[无雷]今年压轴浪漫新年电影《缘来大饭店》即将於本周上映，剧中发生在饭店中的事件主角环环相扣，交织成许多奇妙的缘份，不过当缘份将生命中的爱情带到了你的面前，也需要拿出勇气选择幸福！

饭店代表金容振（李栋旭饰）有偶数强迫症，因家中水管问题而入住旗下饭店，意外遇见了热爱舞台剧的房务女孩白贰玲（韩谐音100、2、0）（元真儿饰），缘份虽让两人相遇，但如何跨越身份背景的差异而更进一步呢？来到饭店举行女儿的婚礼并找寻初恋情人的凯萨琳（李惠英饰），面对仍对逝去的爱妻念念不忘的他该如何自处呢？





一边考公务员一边打工的朴载荣（姜河那饰），被女友通报分手后决定奢侈一次，拿出租屋押金入住饭店一周，奇异举动却引发饭店人员的特别关注…饭店经理昭珍（韩志旼饰）被算命老师告知缘份将至，暗恋多年的好友升孝（金英光饰）竟突然宣布婚讯，令她怅然若失，这份感情能够有结果吗？经纪人尚勋（李光洙饰）陪著歌手李康（徐康俊饰）从低潮走上花路，在大型经纪公司纷纷挖角的同时，尚勋是否该放手？





剧中一开始就告诉大家，人的未来是无法被规划与预测的，人生如果照著计划进行，那也意味著失去了乐趣。在新年即将来临的前一周，这些在饭店工作或入住的人们，将面临什么样的挑战以及人生中难得的缘份？而当机会来临时，他们又该做出哪些不让自己后悔的选择？拿出勇气选择幸福吧！



在年末，《缘来大饭店》这样的电影让人感到暖心，以及对新的一年充满希望。让我们对自己说一声「今年辛苦了」而迎向新的挑战，缘份妙不可言，连明天的事情都说不准更何况是未来，片中的主角们也面临许多抉择，不管是对事业、对感情、对梦想、对生活，都将迎来全新局面，也让观众们感受到了无限幸福。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻