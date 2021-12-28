【有片】高贤廷在《你的倒影》猛摔名牌包，其实是她的个人藏品！网友：「每摔一下我的心都跟著颤抖」

高贤廷在《你的倒影》里演技超棒，没想到这一幕她在地上狠狠摔了好几下的「道具包包」居然是真的名牌包，小编想到价格都觉得心在滴血啊~

《你的倒影》讲的是一个女人被另一个女人夺走人生之光之后的复仇故事，高贤廷饰演出身贫穷嫁给有钱人的画家郑熙珠，被申铉彬饰演的具海傊撕开过去的秘密后，为自己的错误付出高昂代价。



剧中有一场戏是高贤廷被激怒后悲愤交加却无处诉说，边走路边把手里的包包反覆摔在地上撒气。 其实这只包并不是剧组准备的道具，而是高贤廷私人藏品、奢侈品名牌Hermès的凯莉包（Kelly）。



나도 울면서 에르메스 켈리백 냅다 바닥에 던지고 싶어 pic.twitter.com/D7doq6NAiy — (@grayavo) October 28, 2021

有网友扒出这只包是2003年推出的KELLY 32 RETOURNE 2WAY BAG，售价约为13000美元，目前在二手网站上的价格也十分可观。 以韩国工薪族2019年月收入中位数234万韩元来算，超过大部份人半年的薪水。



这场戏播出后在韩网一度引起讨论，担任造型设计的韩惠妍近日接受采访时透露说，当时剧本上写的是「与社区不合拍的高档女人的感觉」，高贤廷於是建议把自己家的包拿过来试试，结果一次就拍成功了。 韩惠妍：「看拍摄结果时，她每摔一下我都跟著瑟缩一下。 」



韩国网友对高贤廷表示敬佩：「天啊」、「我也在跟著颤抖」、「每一下都超用力」、「难道我是那个包包？为什么感觉到痛」、「最后一下好像有部分配件飞出去了」、「拍一部剧的酬劳可以买十个新包包啦」、「但钱只是一方面，凯莉包可不是有钱就能买到」、「 如果换成男生，是不是相当於为拍戏把自己的法拉利撞烂？ 」、「制作组有没有支付修缮费」、「短短一段戏高贤廷都演得超赞」。

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