《Ghost Doctor》未播，演员们就先互相伤害！Rain惨被说是老顽固，金泛爆有不合演员

以后《Ghost Doctor》幕后花絮应该也会这么好笑XDD

Rain的YouTube频道《Season B Season》最新一集EP.65，来到了他正在拍摄的电视剧《Ghost Doctor》现场，主持人由Rain的挚友兼《Season B Season》常客KCM代理，采访四位主演Rain、Uie、孙娜恩与金泛的过程相当爆笑。

「人前说坏话」游戏，KCM让Rain戴著耳机听音乐，其他人可以藉由回答问题大肆奖他坏话。总结下来就是：Rain会讲奇怪的大叔笑话所以和他有代沟，而且有时候很「老顽固」。



问到愿不愿意和Rain交换身体？大家都直摇。金泛解释Rain太爱健身，就连凌晨拍戏后也要前往，Uie甚至说：「如果是自己丈夫的话，感觉会很辛苦……」捡到枪的发言让其他人惊吓不已，KCM倒是听了很开心XD。



Uie马上发觉不对劲，赶忙强调：「是在运动方面，（如果我是妻子）很想念他的话，但他一下戏就跑去运动，会很难过。」



「人前说坏话」游戏就这么只玩一回合，Rain彷佛是独自被整了……



下个游戏玩测谎，KCM问金泛：「有没有以后再也不想合作的演员？」金泛竟回：「有！」结果测出来是真话，全场都忍不住倒吸一口气……



「我是想试试看触电，才故意那么说的……」原来金泛是挖坑给自己跳。



KCM接下来直踩Rain的痛处问：「看其他演员演戏的时候，有没有质疑对方『演技就这样吗？』的时候？」其他人一番笑闹后，Rain正气凛然的回应：「没有。」但测谎机最后却跟他作对……



▼《Season B Season》EP.65完整影片



顺带一提，节目尾声Rain宣告了由於正专注拍摄《Ghost Doctor》，《Season B Season》得停拍，「淘气包们」接下来就锁定明年1月3日起，每周一二於tvN首播的《Ghost Doctor》吧！



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