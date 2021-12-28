《Ghost Doctor》未播，演員們就先互相傷害！Rain慘被說是老頑固，金汎爆有不合演員

以後《Ghost Doctor》幕後花絮應該也會這麼好笑XDD

Rain的YouTube頻道《Season B Season》最新一集EP.65，來到了他正在拍攝的電視劇《Ghost Doctor》現場，主持人由Rain的摯友兼《Season B Season》常客KCM代理，採訪四位主演Rain、Uie、孫娜恩與金汎的過程相當爆笑。

「人前說壞話」遊戲，KCM讓Rain戴著耳機聽音樂，其他人可以藉由回答問題大肆獎他壞話。總結下來就是：Rain會講奇怪的大叔笑話所以和他有代溝，而且有時候很「老頑固」。



問到願不願意和Rain交換身體？大家都直搖。金汎解釋Rain太愛健身，就連凌晨拍戲後也要前往，Uie甚至說：「如果是自己丈夫的話，感覺會很辛苦……」撿到槍的發言讓其他人驚嚇不已，KCM倒是聽了很開心XD。



Uie馬上發覺不對勁，趕忙強調：「是在運動方面，（如果我是妻子）很想念他的話，但他一下戲就跑去運動，會很難過。」



「人前說壞話」遊戲就這麼只玩一回合，Rain彷彿是獨自被整了……



下個遊戲玩測謊，KCM問金汎：「有沒有以後再也不想合作的演員？」金汎竟回：「有！」結果測出來是真話，全場都忍不住倒吸一口氣……



「我是想試試看觸電，才故意那麼說的……」原來金汎是挖坑給自己跳。



KCM接下來直踩Rain的痛處問：「看其他演員演戲的時候，有沒有質疑對方『演技就這樣嗎？』的時候？」其他人一番笑鬧後，Rain正氣凜然的回應：「沒有。」但測謊機最後卻跟他作對……



▼《Season B Season》EP.65完整影片



順帶一提，節目尾聲Rain宣告了由於正專注拍攝《Ghost Doctor》，《Season B Season》得停拍，「淘氣包們」接下來就鎖定明年1月3日起，每週一二於tvN首播的《Ghost Doctor》吧！



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