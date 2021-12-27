《Running Man》宋智孝被指「看男人眼光太差」，剪头发也是有原因的！金钟国直点头：前男友是超级大渣男！

《Running Man》女星宋智孝新年恋爱运曝光，已经有粉丝开始为她揪心了。

2022年即将开启，不少人都会算命预测新一年的运势，《Running Man》就迎合了大众意愿，新一期的节目里请来了算命先生来测成员们的新年运势，大家最关心的内容之一就是宋智孝的恋爱运。

算命先生的一句「她缺乏看男人的眼光，可能会被想要利用她的男人骗，你们要多多帮助她」，让所有成员们为之担忧，众人纷纷赞同算命先生的话，金钟国也立马说道：「对！！所以她之前遇到的都是超级大渣男」，随著对方的话语顺势爆料宋智孝的旧情史，气得宋智孝当场想要发飙，朝著金钟国瞪了瞪眼 。



当听到算命先生说：「看你的八字是夏季绽放的花朵，但周围却有很多刀，所以性格敏感，经常会自责，尤其是今年和去年运势非常差，所以你总是想要去改变。 」听到这里，宋智孝大叹「太准了」，并透露「所以我才去剪头发」，算是公开解释了这段时间频繁上热搜的「短发造型争议」，欧尼也只是想要通过改变来调整自己的运势而已。



算命先生又看了看宋智孝的八字，说道：「你明年将会迎来一个新挑战，工作运非常好，也许是电影也许是电视剧。 」暗示宋智孝明年将在工作上有一番作为。得知宋智孝明年工作运势非常不错，粉丝和网友们也为她开心，期待她在作品上有新成就。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻