《Running Man》新年算卦：「宋智孝没有看男人的眼光」引成员共鸣，梁世灿对全昭旻不来电的真正原因终於揭晓！

今晚即将播出的SBS《Running Man》为成员们占卜新年运势，算卦师傅频频语出惊人，让人超想看完整版！XD

宋智孝出道以来只传过两次绯闻，一次是和CJ娱乐公司代表白昌洙拍拖一年，另一次就是和Gary，但自从Gary退出节目后两人鲜少互动，「周一情侣」也就这样无疾而终。 不过最近很多人看好金钟国和宋智孝的互动，认为他们一个爱去健身房、一个爱在家躺著，互不干涉十分合拍。



对於新一年里宋智孝的恋爱运，卦师表示：「没有看男人的眼光，有可能被欺负，大家要帮她才行。 」还没说完就获得成员们强烈同意。 卦师还爆料起宋智孝之前的恋爱史，让她一度火大！



对於事业运，卦师表示宋智孝会在2022年尝试不同的挑战，有可能是电影或电视剧。 宋智孝：「我最近觉得很累，似乎不应该继续（算命）了。 」让人很好奇究竟聊到什么。



另一边，全昭旻问卦师：「梁世灿为什么不喜欢我？ 」卦师表示：「梁世灿喜欢年轻女生。 世灿的心里有另一个人......」接二连三的算卦结果让梁世灿惊慌：「这都能看到吗？ 」卦师还说全昭旻有特殊能力，令气氛瞬间恐怖起来！超想看这期节目XD



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